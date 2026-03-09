ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.03.2026 22:11 9 Mart 2026 22:11
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.03.2026 22:47 9 Mart 2026 22:47
Okuma Okuma:  1 dakika

ABD'den yurttaşlarına uyarı: "Türkiye'nin güneydoğusuna seyahat etmeyin"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği , yurttaşları için Türkiye'nin güneydoğusu için seyahat uyarısı düzeyini 4. Seviye'ye, "Seyahat Etmeyin" tavsiyesine yükseltti.

BİA Haber Merkezi

ABD'nin "seyahat etmeyin" uyarısının etkileyeceği bölgeler [sarı kutu içinde]

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği yayımladığı yazılı açıklamada, İran sınırına yakın kentlere yönelik uyarının Türkiye'ye seyahatleri genel olarak kapsamadığını belirtti. “Türkiye için Seyahat Uyarıları[nın] 2. Seviyede -Ek ihtiyat gösterilmesi- kaldığı duyuruldu.

Açıklama metninde özellikle şu noktalar vurgulandı:

“Türkiye için uyarı düzeyi ya da risk göstergelerinde bir değişiklik olmamıştır. Ancak, Güneydoğu Türkiye’de artan risk bulunan bölge, ABD Temsilcilik faaliyetlerindeki yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde Seyahat Uyarısı’nda güncellenmiştir. 9 Mart 2026’da Dışişleri Bakanlığı, acil görevli olmayan ABD hükümeti çalışanları ve aile mensuplarının Adana Konsolosluğundan tedbiren ayrılmaları talimatını vermiştir”.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara-Washington D. C.
seyahat yasağı ABD Ankara Büyükelçiliği Güneydoğu
