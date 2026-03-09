ABD'den yurttaşlarına uyarı: "Türkiye'nin güneydoğusuna seyahat etmeyin"

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği yayımladığı yazılı açıklamada, İran sınırına yakın kentlere yönelik uyarının Türkiye'ye seyahatleri genel olarak kapsamadığını belirtti. “Türkiye için Seyahat Uyarıları[nın] 2. Seviyede -Ek ihtiyat gösterilmesi- kaldığı duyuruldu.

Açıklama metninde özellikle şu noktalar vurgulandı:

“Türkiye için uyarı düzeyi ya da risk göstergelerinde bir değişiklik olmamıştır. Ancak, Güneydoğu Türkiye’de artan risk bulunan bölge, ABD Temsilcilik faaliyetlerindeki yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde Seyahat Uyarısı’nda güncellenmiştir. 9 Mart 2026’da Dışişleri Bakanlığı, acil görevli olmayan ABD hükümeti çalışanları ve aile mensuplarının Adana Konsolosluğundan tedbiren ayrılmaları talimatını vermiştir”.