ABD'den yeni karar: Green Card programı süresiz durduruldu

Amerika Birleşik Devletleri, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, perşembe gecesi yaptığı açıklamada, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS) Diversity Visa (DV-1) programının durdurulması talimatını verdiğini paylaştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’un X’ten duyurduğu karar, Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Nuno Loureiro’yla, Brown Üniversitesi’nde iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıların ardından geldi.

Saldırıların şüphelisi 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente’nin 2017’de ‘green card’la ABD’den daimi oturma izni aldığı ortaya çıkmıştı.

Green Card nedir?

USCIS'in internet sitesinde yer alan habere göre "Diversity Immigrant Visa Program" olarak bilinen DV Programı kapsamında her yıl en fazla 50 bin göçmen vizesi veriliyordu. Kamuoyunda "Green Card çekilişi" olarak bilinen program, ABD'ye göçte ülke çeşitliliğini artırmayı amaçlıyordu. ‘Green card’, ABD’de süresiz oturma ve çalışma hakkı veren kalıcı oturum izni.

The Guardian’ın haberine göre her yıl çoğunluğu Afrika’dan 50 bine yakın kişi bu programdan yararlanıyor. Kura yöntemi uygulanan program 2025’te 2025 yaklaşık 20 milyon kişi başvurdu. Çekilişi kazananların eşleri dahil edildiğinde 131 binden fazla kişi seçildi. Kazananlar, ABD’ye giriş için güvenlik soruşturmalarından geçiyor.