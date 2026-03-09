ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.03.2026 15:39 9 Mart 2026 15:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.03.2026 15:46 9 Mart 2026 15:46
Okuma:  1 dakika

ABD'den seyahat uyarısı

ABD Büyükelçiliği, acil görevli olmayan ABD hükümeti çalışanları ve aile mensuplarının Adana Konsolosluğundan tedbiren ayrılmaları talimatı verdi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail ile birlikte İran'a savaş açan Amerika Birleşik devletleri Türkiye için seyahat uyarısı yayınladı. İran, Irak ve Suriye sınırındaki bölgeler de dahil olmak üzere Türkiye'nin güneydoğusuna seyahatten kaçınılması yapılmasından bir gün sonra yeni bir uyarı yayınlandı.

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada,

Güneydoğu Türkiye: Güneydoğu Türkiye için Seyahat Uyarı Düzeyi Seviye 4 - Seyahat Etmeyin statüsüne çıkarılmıştır. Türkiye için Seyahat Uyarıları ise Seviye 2 - İlave İhtiyat Gösterin düzeyinde kalmayı sürdürmektedir. Türkiye için uyarı düzeyi ya da risk göstergelerinde bir değişiklik olmamıştır."

Ancak, Güneydoğu Türkiye’de artan risk bulunan bölge, ABD Temsilcilik faaliyetlerindeki yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde Seyahat Uyarısı’nda güncellenmiştir. Başkan Trump, Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanlığının en büyük önceliği Amerikan vatandaşlarının güvenliği ve emniyetidir. 9 Mart 2026'da Dışişleri Bakanlığı, acil görevli olmayan ABD hükümeti çalışanları ve aile mensuplarının Adana Konsolosluğundan tedbiren ayrılmaları talimatını vermiştir.

denildi.

Haber Yeri
İstanbul
