ABD'den seyahat uyarısı

İsrail ile birlikte İran'a savaş açan Amerika Birleşik devletleri Türkiye için seyahat uyarısı yayınladı. İran, Irak ve Suriye sınırındaki bölgeler de dahil olmak üzere Türkiye'nin güneydoğusuna seyahatten kaçınılması yapılmasından bir gün sonra yeni bir uyarı yayınlandı.

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada,

Güneydoğu Türkiye: Güneydoğu Türkiye için Seyahat Uyarı Düzeyi Seviye 4 - Seyahat Etmeyin statüsüne çıkarılmıştır. Türkiye için Seyahat Uyarıları ise Seviye 2 - İlave İhtiyat Gösterin düzeyinde kalmayı sürdürmektedir. Türkiye için uyarı düzeyi ya da risk göstergelerinde bir değişiklik olmamıştır."

Ancak, Güneydoğu Türkiye’de artan risk bulunan bölge, ABD Temsilcilik faaliyetlerindeki yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde Seyahat Uyarısı’nda güncellenmiştir. Başkan Trump, Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanlığının en büyük önceliği Amerikan vatandaşlarının güvenliği ve emniyetidir. 9 Mart 2026'da Dışişleri Bakanlığı, acil görevli olmayan ABD hükümeti çalışanları ve aile mensuplarının Adana Konsolosluğundan tedbiren ayrılmaları talimatını vermiştir.