ABD'den Şam-SDG anlaşmasına yorum: Memnuniyetle karşılıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi ile Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın, 10 Mart akşamı imzaladığı Suriye'nin geleceğine yönelik anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “anlaşmadan memnun olduklarını” ifade etti.

Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı

Rubio, açıklamada şöyle dedi:

"ABD, Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye Geçici Yönetimi arasında yakın zamanda duyurulan, kuzeydoğuyu birleşik bir Suriye'ye entegre etmek için yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri, daha fazla çatışmayı önlemek için en iyi yol olarak güvenilir, mezhepçi olmayan bir yönetim sergileyen siyasi geçişi desteklediğini bir kez daha teyit eder. Geçici yönetimin aldığı kararları izlemeye ve azınlıklara yönelik son ölümcül şiddeti endişeyle not etmeye devam edeceğiz."

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı, anlaşmadan bir gün önce de, Suriye'de Alevilere yönelik saldırı ve katliamlara ilişkin açıklama yapmıştı.

Rubio, açıklamada, “ABD’nin Suriye'nin Hıristiyan, Dürzi, Alevi ve Kürt toplulukları dahil tüm dini ve etnik azınlıkların yanında olduğunu” belirtmişti. Şam geçici yönetiminin de katliamların faillerini hesap vermeye zorlaması gerektiğini ifade etmişti.

Alevi katliamlarına ilişkin dün (11 Mart) Reuters’e konuşan eş-Şara ise; “gerekirse kendi müttefikleri de dahil olmak üzere sorumluları cezalandırma sözü” verdi.

Ahmed eş- Şara, "Biz mazlumları savunmak için mücadele ettik ve en yakınlarımız arasında bile haksız yere hiçbir kan dökülmesini, cezasız ve hesapsız kalmasını kabul etmeyeceğiz" dedi.

Katliamlardan ‘Esad yanlısı grupların sorumlu olduğunu’ söyleyen eş- Şara, ardından Selefi grupların da katliam yaptığını kabul etti.

HTŞ lideri her ne kadar katliamlardan Esad yanlılarını sorumlu tutsa da "birçok tarafın Suriye kıyılarına girdiğini ve çok sayıda ihlalin yaşandığını" da ifade etti.

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SDG ve Şam yönetimi arasındaki anlaşmanın maddeleri ise şöyle: Tüm Suriyelilerin haklarının güvence altına alınması: Dini ve etnik kökenlerine bakılmaksızın, tüm Suriyelilerin liyakat esasına dayalı olarak devlet kurumlarında temsil edilmesi ve siyasi sürece katılım hakkının sağlanması. Kürt toplumunun haklarının korunması: Kürt toplumunun Suriye devletinin asli bir unsuru olarak tanınması ve vatandaşlık ile anayasal haklarının güvence altına alınması. Ateşkesin sağlanması: Suriye topraklarının tamamında çatışmaların durdurulması. Devlet kurumlarının entegrasyonu: Kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devletinin yönetimine entegre edilmesi. Mültecilerin güvenli dönüşünün sağlanması: Tüm Suriyeli mültecilerin memleketlerine dönmelerinin sağlanması ve Suriye devleti tarafından güvenliklerinin garanti altına alınması. Suriye devletine destek verilmesi: Suriye devletinin, Esad rejiminin kalıntıları ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelesine destek sağlanması. Bölünme çağrılarının ve nefret söylemlerinin reddedilmesi: Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında ayrımcılık yaratmayı amaçlayan bölünme çağrıları, nefret söylemleri ve fitne girişimlerinin kesin olarak reddedilmesi. Anlaşmanın uygulanmasına yönelik yürütme komitelerinin çalışmaları: Yürütme komitelerinin, anlaşmanın uygulanmasını sağlamak ve sürecin yıl sonuna kadar tamamlanması için çalışması.

(RT)