ABD'den HTŞ'ye: Katliamların faillerinden hesap sormalı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'de Alevilere yönelik saldırı ve katliamlara ilişkin açıklama yaptı.

Rubio, dün (9 Mart) yaptığı açıklamada, “ABD’nin Suriye'nin Hıristiyan, Dürzi, Alevi ve Kürt toplulukları dahil dini ve etnik azınlıkların yanında olduğunu” belirtti.

Yaşamını yitirenlere ve ailelerine başsağlığı dileyen Rubio, "Suriye'nin geçici yönetimi, Suriye'nin azınlık topluluklarına karşı işlenen bu katliamların faillerini hesap vermeye zorlamalıdır" dedi.

Suriye’nin sahil bölgesinde şiddetli çatışmalar

BM: Cinayetler derhal durdurulmalı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk ise yaptığı açıklamada, “cinayetlerin derhal durdurulması gerektiğini” söyledi.



Turk, yaptığı açıklamada, “Kimliği belirlenemeyen failler tarafından mezhepsel temelde yargısız infazlar yapıldığına dair haberler var. Bu infazlar geçici hükümetin güvenlik güçleri ve eski hükümetle bağlantılı unsurlar tarafından gerçekleştiriliyor” dedi.

“Suriye'nin kuzeybatısındaki kıyı bölgelerinde sivillerin öldürülmesine derhal son verilmeli" diyen Turk, şöyle devam etti:

“Tüm cinayetler ve diğer ihlaller hızlı, şeffaf ve tarafsız bir şekilde soruşturulmalı ve sorumlular uluslararası hukuk normları ve standartları doğrultusunda hesap vermeli. Sivilleri terörize eden gruplardan da hesap sorulmalı."

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Toplam ölü sayısı 1311'e ulaştı

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (SOHR) son açıkladığı verilere göre 830 Alevi sivil, Lazkiye ve Tartus gibi kıyı illerinde HTŞ'ye yakın milisler tarafından öldürüldü. SOHR, çatışmalarda ayrıca 231 güvenlik mensubu ve 250 Esat yanlısı savaşçı öldüğünü açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 1311'e ulaştığını ifade etti.



Suriye İçişleri Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Tartus'ta “devrilen rejimin kalıntılarının izini sürmek” için “Kadmus ve çevresindeki köylerde kapsamlı operasyonlar” yürüttüğünü öne sürdü.

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Ne olmuştu? Suriye’de 8 Aralık 2024’te Esad ailesinin 53 yıllık yönetimi ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin sona ermesinin ardından, Alevi ve Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde sivillere yönelik saldırılar ve cinayetler artış gösterdi. Ülke nüfusunun yüzde 10-13’ünü (yaklaşık 2 ila 3 milyon kişiyi) oluşturan Aleviler, ülkenin batısında “sahil bölgesi” olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde yoğun olarak yaşıyor. Ayrıca, Humus ve Hama vilayetleri ile başkent Şam’ın bazı bölgeleri de önemli Alevi nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Artan saldırılar ve HTŞ öncülüğünde başlatılan “güvenlik operasyonları,” bölge halkının güvenliği üzerinde ciddi bir tehdit oluştururken, Alevi toplumu, bu saldırıların durdurulması ve bölgedeki güvenliğin sağlanması için yetkililere acil çağrıda bulunuyor. Son olarak, Suriye’de yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri, Lazkiye kırsalında eski Suriye ordusu unsurları ile 6 Mart’ta yaşanan çatışmaların ardından, bölgede yaşayan Alevilere yönelik intikam saldırıları başlattı.

(RT)