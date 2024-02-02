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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Şubat 2024 12:33
 ~ Son Güncelleme: 2 Şubat 2024 12:50
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ABD'den Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım

Yaptırımlar, şiddet olaylarına katılan Yahudi yerleşimcilere mali yaptırımlar ve vize yasakları getiriyor. Ancak yaptırım kararı Batı Şeria'daki yerleşimcilerin önemli bir kısmını oluşturan ABD vatandaşlarını kapsamıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD'den Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım
Fotoğraf: Nedal Eshtayah / AA

ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Batı Şeria'da güvenliği zedeleyenlere yönelik hazırlanan başkanlık kararnamesine imza attı.

Kararname ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı son dönemde şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimciler, ABD yönetiminin yaptırımlarına maruz kalacak.

Yaptırım listesine dahil edilenler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacak, bu ülkeye vize alamayacak, varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.

Biden, ilgili açıklamasında Batı Şeria'daki aşırılıkçı yerleşimci şiddetinin "dayanılmaz ve kabul edilmez seviyelere ulaştığını” söyledi. Yerleşimci şiddetinin bölgesinin barış, güvenlik ve istikrarına ciddi bir tehdit oluşturduğunu ekledi. Batı Şeria'daki güvenliğin ve istikrarın bozulmaması için bu adımı attıklarını kaydetti.

Biden yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddet için “Bu eylemler, iki devletli bir çözümün uygulanabilirliği ve İsrailliler ile Filistinlilerin eşit ölçüde güvenlik, refah ve özgürlüğe kavuşmalarını sağlamak da dâhil olmak üzere ABD'nin dış politika hedeflerini baltalamaktadır” dedi.

ABD vatandaşlarını kapsamıyor

Konuyla ilgili arka plan toplantısı düzenleyen bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararname kapsamında isimleri belirtilmeyen 4 kişinin şimdiden yaptırım listesine dahil edildiğini bildirdi.

Aynı zamanda, İsrail-Hamas savaşı sırasında yoğunlaşan saldırılara karışan diğer kişileri cezalandırıp cezalandırmamayı değerlendirdiklerini ekledi.

Kararnameden önceki hazırlanan bir rapora göre seçenekler arasında yetkililere yaptırım uygulanması da yer alıyordu. Ancak Biden’in imzaladığı kararnamede yerleşimci şiddetine göz yuman yetkililere yönelik bir yaptırım yok.

Öte yandan Biden ABD vatandaşlarını kararnamenin kapsamı dışında tuttu. Batı Şeria'daki yerleşimcilerin önemli bir kısmı ABD vatandaşlığına sahip.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında en az 381 Filistinli hayatını kaybetti.

(HA)

Batı Şeria İsrail Filistin-İsrail Savaşı
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