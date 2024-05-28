ABD'deki fırtınada yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükseldi
Fırtınadan dolayı 125 bini Kentucky'de olmak üzere ülkede 400 binden fazla kişinin bir süreliğine elektriksiz kaldığı açıklandı.
ABD'nin Texas, Oklahoma, Arkansas ve Kentucky eyaletlerinde etkili olan fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.
Kentucky Valisi Andy Beshear, basın toplantısında yaptığı açıklamada, fırtınadan dolayı eyalette 5 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Yetkililer, Kentucky'de 5, Arkansas'ta 8, Texas'ta 7, Oklahoma'da 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle fırtınadan ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını açıkladı.
Öte yandan, fırtınadan dolayı 125 bini Kentucky'de olmak üzere ülkede 400 binden fazla kişinin bir süreliğine elektriksiz kaldığı açıklandı.
Başkan Joe Biden, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fırtınada ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
(EMK)