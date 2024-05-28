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Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2024 11:13
 ~ Son Güncelleme: 28 Mayıs 2024 11:14
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ABD'deki fırtınada yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Fırtınadan dolayı 125 bini Kentucky'de olmak üzere ülkede 400 binden fazla kişinin bir süreliğine elektriksiz kaldığı açıklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD'deki fırtınada yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükseldi

ABD'nin Texas, Oklahoma, Arkansas ve Kentucky eyaletlerinde etkili olan fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

Kentucky Valisi Andy Beshear, basın toplantısında yaptığı açıklamada, fırtınadan dolayı eyalette 5 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, Kentucky'de 5, Arkansas'ta 8, Texas'ta 7, Oklahoma'da 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle fırtınadan ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını açıkladı.

Öte yandan, fırtınadan dolayı 125 bini Kentucky'de olmak üzere ülkede 400 binden fazla kişinin bir süreliğine elektriksiz kaldığı açıklandı. 

Başkan Joe Biden, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fırtınada ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

(EMK)

fırtına abd
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