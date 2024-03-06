ABD'de 'yasa dışı yerleşim' protestosu: "Filistinlilerden çalınmış toprakları satamazsınız"

İsrail'in Gazze’ye saldırıları devam ederken, ABD ve Kanada'daki bazı sinagoglarda, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimcilerin bulunduğu alanlardan Filistinlilere ait gayrimenkullerin satılması için kapalı toplantılar yapıldığı ortaya çıktı.

"İsrail'deki Eviniz" adlı yasa dışı İsrailli yerleşimci bir grup ile ABD'de Texas merkezli “Keller Williams” emlak şirketi tarafından organize edilen satış toplantıları, halka kapalı yapılıyor.

İsrail kentlerinin yanı sıra Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimcilerin bulunduğu alanların pazarlandığı satış toplantıları için önceden kayıt yaptırılması gerekiyor ve sadece Yahudi üyeler girebiliyor.

United Press International’da (UPI) yer alan habere göre, pazarlama etkinliğinde sergilenen evlerden birinin dosyasında, Batı Şeria'daki Efrat'taki kır evleri gösteriliyor. Evler 1,3 milyon dolar fiyatla listeleniyor. Pazarlama etkinliğinin 10 Mart'ta Keter Torah Sinagogu’nda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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“Satış yapılmıyor”

Sinagogun sözcüsü Juda Engelmayer UPI'ye yaptığı açıklamada, ibadet yerinin bir grup müteahhit tarafından etkinliğin düzenlenmesi için kiralandığını söyledi.

Engelmayer, "Etkinlik sadece eğitim ve bilgilendirme amaçlı ve etkinlikte, ABD vatandaşlarının yurt dışında mülk satın alma seçenekleri tartışılıyor. Burada satış yapılmıyor ve herhangi bir açık artırma da söz konusu değil,” dedi.

Engelmayer ayrıca, etkinlikte sadece Batı Şeria'daki evlerin değil, İsrail genelindeki evlerin de pazarlandığını belirtti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre ise, Filistinli gruplar, destekçilerini etkinliği protesto etmeye çağırdı ve toplantılardan biri New Jersey’nin Englewood kasabasında protesto edildi.

“Bu toprak hırsızlığıdır”

Ahavath Torah Sinagogu önünde toplanan, aralarında barış yanlısı Yahudilerin de bulunduğu onlarca eylemci, ellerinde Filistin bayrakları ile yasa dışı yerleşim alanlarındaki gayrimenkul satışına tepki gösterdi.

Polisin etrafında geniş güvenlik önlemi aldığı sinagogun karşısında toplanan protestocular, “Filistin’e özgürlük”, “İsrail işgaline son”, “Yasa dışı yerleşimler bitmeli” sloganları attı.

Protestocular “Çalınmış toprakları satamazsınız", “Bu toprak hırsızlığıdır” pankartları taşıdı.

Söz konusu satışları, Amerikan-İslam İlişkileri Komitesi New Jersey Şubesi (CAIR-NJ) de yazılı açıklama ile kınadı.