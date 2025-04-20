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Yayın Tarihi: 20 Nisan 2025 10:56
 ~ Son Güncelleme: 20 Nisan 2025 11:22
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ABD'de Trump karşıtı protestolar

Beyaz Saray önünde yapılan protestoda bir kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD'de Trump karşıtı protestolar
Fotoğraf: AA

ABD'nin başkenti Washington'daki gösterilerde, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin çeşitli politikaları ve uygulamaları eleştirildi.

Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta toplanan kalabalık grup, Trump ile Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk'ı protesto etti.

Görseli Büyüt

Gösteride, ABD hükümetinin göçmenlere yönelik uygulamaları, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik politikaları gibi konuların yanı sıra, ABD'nin, İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Gazze'ye yönelik tutumu da eleştirildi.

Gösterilerde bir kişi gözaltına alınırken, Washington polisi gözaltının gerekçesiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Beyaz Saray’ın yanı sıra ABD’nin çeşitli eyaletlerinde de protestolar düzenlendi.

 

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Los Angeles

ABD'nin Los Angeles kentinde toplanan kitle, Trump'a karşı protesto gösterisi düzenledi. Kitle, göçmen hakları, kitlesel sınır dışı uygulamaları ve El Salvador’daki cezaevinde tutulan Abrego Garcia’nın serbest bırakılmasını talep etti.

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Minnesota

ABD'nin Minnesota kentinde toplanan kitle, Donald Trump ve yönetiminin çeşitli politika ve uygulamalarını protesto etti.

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Illinois

ABD'nin Illinois kentinde toplanan kitle, ülke genelinde düzenlenen '50501 Day of Action' kapsamında protesto etti.

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Rock Hill

Ülke genelinde düzenlenen '50501 Day of Action' kapsamında, Rock Hill kentinde de Trump yönetiminin çeşitli politika ve uygulamalarını protesto etti.

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Alaska

ABD'nin Alaska eyaletinde, Anchorage kent merkezindeki Town Square Park'ta toplanan yüzlerce kişi, Donald Trump ve yönetiminin çeşitli politika ve uygulamalarını protesto etti.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
abd trump
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