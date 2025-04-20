ABD'de Trump karşıtı protestolar

Gösteride, ABD hükümetinin göçmenlere yönelik uygulamaları, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik politikaları gibi konuların yanı sıra, ABD'nin, İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Gazze'ye yönelik tutumu da eleştirildi.

Gösterilerde bir kişi gözaltına alınırken, Washington polisi gözaltının gerekçesiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Beyaz Saray’ın yanı sıra ABD’nin çeşitli eyaletlerinde de protestolar düzenlendi.