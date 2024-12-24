ABD'de Starbucks çalışanları grevde

ABD'li kahve zinciri Starbucks çalışanları greve çıktı. İlk olarak Seattle, Los Angeles ve Chicago’da başlayan beş günlük grev daha sonra 44 eyalete yayıldı. Ülke genelinde neredeyse 50 mağaza kapandı.

Grevin yılbaşı arifesine kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

Çalışanlar, şirketin yılsonuna kadar sözleşmelerin imzalanacağına dair defalarca söz vermesine rağmen işçilere hala ciddi bir ekonomik teklif sunmadığını ifade etti.

İşçilerin örgütlendiği Starbucks Workers United da şirketin vaat ettiği toplu sözleşme müzakerelerinde ilerleme kaydedilemediğini söyledi. Sendikanın açıklamasına göre grev "adaletsiz iş uygulamaları" nedeniyle başladı.

Grev, Starbucks için yılın en yoğun müşteri trafiği dönemlerinden birinde gerçekleşti.

Starbucks çalışmaya devam eden işçilere teşekkür etti

Starbucks sözcüsü Phil Gee, grevlerin mağaza operasyonlarına "önemli bir etkisi olmadığını" savundu. Şirketin 10 binden fazla mağazasında 200 binden fazla çalışanı bulunduğunu belirten Gee, yalnızca "küçük bir kısmının" grevden etkilendiğini ifade etti. Gee, “Ortaklarımızın yasal grev yapma hakkına saygı duyuyoruz ve müşterilerimize Starbucks deneyimini sunmaya devam eden çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Starbucks Workers United ise, sendikanın 500'den fazla mağazada 10 bin 500'den fazla çalışanı temsil ettiğini açıkladı. Sendika Başkanı Lynn Fox, şirketin baristaların ücretlerinde herhangi bir ani artış önerisi sunmamasını ve gelecekte yalnızca yüzde 1,5’lik maaş artışları garanti etmesini eleştirdi. Fox, “Baristalar değerlerini biliyor ve kendilerini gerçek ortaklar gibi görmeyen bir teklifi kabul etmeyecekler” dedi.

Talepler ve müzakere süreci

Sendikanın yazılı açıklamasında, baristaların grevi "son çare" olarak gördükleri belirtildi. Beş yıldır barista olan Fatmeh Alhadjaboodi, "Hiç kimse greve gitmek istemez. Ancak Starbucks, binlerce baristaya verdiği sözü tutmayarak bize başka bir seçenek bırakmadı" dedi.

Ayrıca "Starbucks'ın üst düzey yöneticilere milyonlarca dolar yatırım yaptığı bir yılda, şirketini ayakta tutan baristalara uygulanabilir bir ekonomik teklif sunmada ve bekleyen haksız işçi uygulamalarını çözmede başarısız oldu” diye ekledi.

Starbucks yönetimi ise, sendikanın önerilerinin "üç yıllık bir sözleşme süresince saatlik çalışanların asgari ücretinde yüzde 77 artış talep ettiğini" ve bunun "sürdürülebilir olmadığını" öne sürdü. Şirket, müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu ancak sendikanın yeniden masaya dönmesi gerektiğini ifade etti.

Sendika, müzakerelerin yılsonuna kadar bir anlaşmaya varmasını umuyor ancak Starbucks’ın henüz "ciddi bir ekonomik teklif sunmadığını" vurguluyor.

(HA)