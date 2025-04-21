ABD'de Musk'ın kamuda giriştiği temizlik güvenlik riskine dönüşüyor

Ulusal güvenlik ve istihbarat uzmanları Başkan Donald Trump ve gözdesi Elon Musk'ın ABD federal hükümetinde "tasarruf" gerekçesiyle yandaş olmayanları kamu kurumlarından temizleme girişimi kapsamında işten çıkartılan binlerce çalışanın "ABD karşıtı" isithbarat kuruluşları için av haline geldiği konusunda uyarıyor.

Musk'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) yürüttüğü tensikatlarla işten çıkarılan hassas veya sistemlere ilişkin bilgisi veya erişimi olan her eski federal çalışanın "espiyonaj"ın hedefi olabileceği ileri sürülüyor. Bu nitelikte binlerce çalışanın aynı anda işten çıkarılmasının hedefleri çoğaltacağı ve ayrıca ABD'nin casusluğa karşı koymasını da zorlaştıracağı ekleniyor.

Başkan George W. Bush döneminde Beyaz Saray'ın baş bilgi sorumlusu olan ve şu anda kendi siber güvenlik şirketini yöneten Theresa Payton, "Bu bilgi son derece değerlidir ve Rusya, Çin ve başka türden örgütlerin (örneğin örgütlü suç) işten çıkarılan hükümet çalışanlarını agresif bir şekilde istihdama yönelmelerine şaşmamak gerekir." dedi.

Birçok kurum kritik verileri denetliyor

Her yıl ortalama 100 bini aşkın federal çalışanın emeklilik ya da özel sektöre geçiş yoluyla işten ayrıldığı ABD'de bu sayının üç ay içinde kat kat arttığı bildirildi.

Uzmanlar, öfkeli eski bir çalışanın yabancı bir güce ulaşma olasılığının, birçok federal çalışanın işsiz kalmasıyla arttığını söylüyor. Yabancı rakiplerin kendilerine bağlayabilecekleri eski kamu çalışanlarını arıyor olacaklarından kuşku duymayan uzmanlar, her ülkenin kendileri için büyük bir avantaj sağlayabilecek o tek muhbirin peşinde olmasını kaçınılmaz görüyor.

Eski karşı istihbarat görevlisi John Schindler, "Bu, iyi zamanlarda bile olur -istihbarat topluluğundan biri, kişisel mali veya başka nedenlerle Amerika'yı satmak için bir elçiliğe girer- ancak DOGE bunu tamamen yeni bir seviyeye taşıyor," dedi.

Tek bir kişi bile ciddi zarar verebilir

İstihbarat uzmanlarına göre, ulusal güvenlik krizine yol açmak açısından yalnızca bir veya iki yanlış yönlendirilmiş veya hoşnutsuz çalışan yeterli. Her ikisi de Rusya için casusluk yapan eski FBI ajanı Robert Hanssen ve eski CIA görevlisi Aldrich Ames, tek bir muhbirin ne kadar zararlı olabileceğini gösteriyor.

Senato İstihbarat Komitesi üyesi Reed: "Trump denetim dışı kişilerin yönlendirmesi altında"

Muhalefetteki Demokrat Parti'den Rhode Island Senatörü Jack Reed Trump Yönetiminin hükümeti küçültme konusundaki dar görüşlü, kaotik yaklaşımının Amerika'yı daha az güvenli hale getirdiğini ileri sürüyor.

Reed'e göre, "Donald Trump ABD ulusal güvenliğini zayıflatmaya ve Amerika'nın yabancı rakiplerinin kötü niyetli etki operasyonları yürütmesine olanak sağlamaya devam ederken Amerika'ya yönelik casusluk tehditleri artıyor."

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Üst Düzey Üyesi ve Senato İstihbarat Komitesi resmi üyesi Reed “Rusya, Çin ve diğerleri, yakın zamanda işten çıkarılan, şüphelenilmeyen ABD hükümet çalışanlarını hassas bilgileri ifşa etmeye ikna için karmaşık yöntemler, aldatıcı teknikler ve cepheler kullanıyor." diyor.



Reed Trump'ın ayrıca, "pek çok denetim dışı kişinin kendisini etkilemesine ve görünüşe göre NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı) başkanını kovmak gibi belirli eylemler için emir vermesine neden olduğunu, bunun da çok kaygı verici [olduğunu]" söylüyor.

Geçtiğimiz hafta, Başkan Trump Ulusal Güvenlik Ajansı başkanını hiçbir gerekçe göstermeden ansızın işten çıkarmış ve ayrıca CIA, FBI ve Adalet Bakanlığı'nı da Trump yönetimine yandaş olmadığını düşündüğü kariyer memurlarının tasfiyesi de dahil toplu işten çıkarmaların hedefi haline getirmişti.

CNN'e göre, "Donanma Suç Araştırma Servisi tarafından üretilen bir belgede, istihbarat topluluğunun yabancı rakiplerin federal çalışanları işe almaya ve Trump yönetiminin toplu işten çıkarma planlarından 'yararlanmaya' çalıştığını 'yüksek bir güvenle' değerlendiriliyordu."

Ayrıca "yabancı istihbarat görevlilerinin LinkedIn, TikTok, RedNote ve Reddit'te potansiyel kaynaklar aramaya yönlendirildiği" de belirtiliyordu.

Senatör Reed'e göre, "Tüm istihbarat teşkilatları benzer istismarlar yöntemlerini kullanıyor. Yüksek düzeyde iç bölünme, ekonomik çalkantı ve savunmasız nüfusa sahip ülkeler ise daha savunmasız olabilir."

Reed, "Amerikalıların yabancı istihbarat varlığı olma riskinin artmasının sadakat meselesi olmadığını, sahte iş ilanları veya gerçek gibi görünen sahte şirketler kullanımı gibi Amerikalı çalışanları kandırmak üzere tasarlanmış karmaşık istihbarat taktikleri meselesi olduğunu" da vurguladı.

Çevrimiçi etkinlik, "casusluğu" eskisinden daha kolay hale getiriyor

ABD'li uzmanlara göre, internet, yabancı ülkelerin potansiyel muhbirler belirleyip işe almasını çok daha kolay hale getirdi. Bir zamanlar, Sovyet istihbarat görevlileri, küskün bir ajanın temas kurmasını beklemek veya zaman alıcı bir tespit sürecinden geçmek zorundayken, şimdilerde işten çıkarılmış federal çalışanlara ulaşmak için bir LinkedIn aboneliği yeterli, iş arayan eski federal yetkililere bu kanaldan hızlıca ulaşılabiliyor.

(AEK)