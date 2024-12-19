ABD'de kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Kuş gribi nedir?

Kuş gribi, influenza A virüslerinin neden olduğu bir hastalıktır. Virüs genellikle yabani kuşlar ve tavuk, hindi ile diğer evcil kuşlar arasında salgına yol açabiliyor.

Kuş gribi virüsünün farklı alt tipleri vardır; en tehlikelileri H5N1, H7N9 ve H5N8 gibi yüksek patojenik alt tiplerdir.

Kuşlarda: Yüksek ölüm oranına yol açabilir. Kanatlı hayvanlarda solunum yolu hastalıkları, sinir sistemi bozuklukları ve ani ölüm görülür. Yumurtlama oranında düşüş de olabilir.

İnsanlarda: İnsanlarda ağır solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. H5N1 ve H7N9 gibi türler, insanlarda şiddetli hastalık ve ölüme yol açabilir.

Belirtileri nelerdir?

Kuşlarda

Solunum sıkıntısı, öksürük ve hapşırma

Şişmiş baş ve ibik

İshal

Tüy dökülmesi veya kabarık tüyler

Ani ölüm

İnsanlarda

Yüksek ateş (38°C üzeri)

Öksürük, boğaz ağrısı

Kas ağrıları ve halsizlik

Solunum güçlüğü (ağır vakalarda)

Zatürre, böbrek yetmezliği ve organ yetmezliği gibi komplikasyonlar (şiddetli enfeksiyonlarda)

Nasıl Bulaşır?

Kuşlardan Kuşlara:

Hasta kuşların dışkıları ve burun salgıları ile temas yoluyla

Kirlenmiş su, yem veya ekipman kullanımıyla

Kuşlardan İnsanlara:

Hasta veya ölü kuşlarla doğrudan temas

Enfekte kuşların etlerinin iyi pişirilmeden tüketilmesi

Kontamine yüzeylere veya materyallere temas sonrası el-yüz teması

İnsandan İnsana:

Oldukça nadirdir, ancak sınırlı vakalar bildirilmiştir. Genellikle salgın boyutuna ulaşmaz.

Korunma Yolları

Kuşlar için:

Hijyenik çiftlik uygulamaları, enfekte kuşların hızlı bir şekilde itlaf edilmesi.

İnsanlar için:

Hasta veya ölü kuşlarla temastan kaçınma.

Eller sık sık sabunla yıkanmalı.

Kuş eti ve yumurtalar iyice pişirilmeli.

Koruyucu maske ve eldiven kullanımı.

Tedavi