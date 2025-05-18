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Yayın Tarihi: 18 Mayıs 2025 16:05
 ~ Son Güncelleme: 18 Mayıs 2025 16:17
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ABD'de kasırga sonucu en az 21 kişi öldü

ABD'de etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırgalarda 21 kişi öldü. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta kasırgadan etkilenen kişiler ile vali konuşuyor. Etrafta dağılmış eşyalar var.
Fotoğraf: Andy Beshear/X

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kentucky ve Missouri eyaletlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sonucunda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.

Kentucky Valisi Andy Beshear, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle en az 14 kişinin yaşamını yitirdiğini doğrularken, ölü sayısının yükselebileceğini belirtti.

Missouri eyaleti yetkilileri de eyaletin farklı noktalarında etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü ifade etti.

Yetkililer, ayrıca olumsuz hava olaylarının bölgedeki evlerde hasara yol açtığını, yaralıların ise hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Texas'ın kuzeyi ve Oklahoma'nın güneyi gibi çevre bölgelerin risk altında olduğunu bildirdi.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
kasırga abd
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