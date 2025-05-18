ABD'de kasırga sonucu en az 21 kişi öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kentucky ve Missouri eyaletlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sonucunda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.

Kentucky Valisi Andy Beshear, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle en az 14 kişinin yaşamını yitirdiğini doğrularken, ölü sayısının yükselebileceğini belirtti.

Missouri eyaleti yetkilileri de eyaletin farklı noktalarında etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü ifade etti.

Yetkililer, ayrıca olumsuz hava olaylarının bölgedeki evlerde hasara yol açtığını, yaralıların ise hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Texas'ın kuzeyi ve Oklahoma'nın güneyi gibi çevre bölgelerin risk altında olduğunu bildirdi.

(AD)