ABD'de grevdeki otomotiv işçileri General Motors ile geçici anlaşmaya vardı

ABD'de 3 büyük otomobil üreticisine karşı bir ayı aşkın süredir grev yapan Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), Ford ve Stellantis'in ardından General Motors (GM) ile de geçici anlaşma sağladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, GM ile otomotiv işçileri için "rekor ekonomik kazanımlar" sağlayan tarihi bir geçici anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Anadolu Ajansı'nın aktarımına göre, Ford ve Stellantis ile yapılan anlaşmalar gibi GM ile yapılan anlaşmanın da "rekor karları rekor bir sözleşmeye dönüştürdüğü" kaydedilen açıklamada, GM işçilerinin son 22 yılda aldığı taban ücret artışlarından daha fazlasını sağladığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmayla Nisan 2028'e kadar taban ücretin yüzde 25 oranında artırılmasının öngörüldü.

Pek çok kişinin GM'nin yüz binlerce emeklisi için asla daha fazla kaynak ayırmayacağını düşündüğü aktarılan açıklamada, ancak anlaşmayla GM'nin mevcut emeklilere ve hayatta kalan eşlere 500 dolarlık 5 ödeme yapmayı kabul ettiği kaydedildi.

İlk defa 3 otomobil şirketinin işçileri birlikte greve gitmişti

UAW'nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden, mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında yaklaşık 13 bin işçi Michigan, Missouri ve Ohio'daki 3 fabrikada greve gitme kararı almıştı.

Böylece büyük otomobil üreticilerini hedef alan otomotiv işçilerinin grevi, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil şirketinin işçileri birlikte greve gitmişti.

UAW, şirketlerle pazarlık sürecinde farklı fabrikalar ve parça dağıtım merkezini kapsayacak şekilde grevi genişletirken, ABD'de otomotiv sektöründe grevdeki toplam işçi sayısı 45 bini aşmıştı.

Öte yandan, Michigan merkezli ekonomik danışmanlık firması Anderson Economic Group (AEG) "Ayağa Kalk" grevine ilişkin son analizinde, grevin maliyetinin 5 haftada 9,3 milyar doları geçtiğini bildirmişti.

Sendika, 26 Ekim'de Ford ile 28 Ekim'de ise Stellantis ile geçici anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

(EMK)