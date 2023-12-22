ABD'de gönüllü Noel Baba, İsrail'i eleştirdiği için rolünden alındı

ABD'de yaşadığı bölgede düzenlenen kutlamalara gönüllü olarak Noel Baba kostümüyle katılan 70 yaşındaki Ken Dorph, İsrail’i eleştirdiği için yıllardır severek üstlendiği rolünden oldu.

New York eyaletinin Long Island bölgesine bağlı Sag Harbor kasabasında yaşayan Dorph, Anadolu Ajansı'na konuştu.

"Kendimi bir Netanyahu propaganda oturumuna girmiş gibi hissettim"

Dorph, Orta Doğu ve dünyadaki olayları her zaman yakından izlediğini, davet edildiği "İsrail'le ilgili zor sorular" adlı söyleşiye bölgeyle ilgili bilgi sahibi olduğu gerekçesiyle çağrıldığını zannederek katıldığını belirtti. "Öyle değilmiş. Toplantı, Amerikan Yahudi Komitesinin (AJC), eğer insanlar Netanyahu'nun Gazze'yi işgal etmesiyle ilgili zor sorularla karşılaşırsa nasıl cevap vermeleri gerektiğini anlatmak içinmiş yani aslında sadece propagandaymış" dedi.

Konuşmacıların İsrail-Filistin sorunu üzerine çok yanlış bilgiler aktardıklarını ve kendisinin de onlara kibar şekilde karşılık verdiğini belirten Dorph, “Sanki kendimi bir Netanyahu propaganda oturumuna girmiş gibi hissettim ve bu faydalı değildi. Aslında yapılması gereken gerçek soruları, zor soruları sormaktı" dedi.

Kostümleri geri istendi

Havradaki toplantıdan iki gün sonra ticaret odasından e-posta aldığını dile getiren Dorph, hiçbir detay verilmeden fazla açık sözlü olduğu için kasabadaki Noel kutlamalarında Noel Baba rolünü almasının istenmediğini ve kostümünü iade etmesinin söylendiğini anlattı.

Dorph, bu e-postanın İsrail'in politikalarını sorgulamasıyla ilgili olduğunu anladığını ifade etti:

“Bu konuda kendimi çok kötü hissettim. Bunun çok yanlış olduğunu ve bunu böyle bırakamayacağımı düşündüm. Burada propaganda içerikli bir konuşmayı eleştirdiğim, dürüstçe kendi düşüncemi söylediğim için susturuluyorum ve hiç alakasız bir konuda engelleniyorum. Bu, çok yanlış."

Noel Baba rolü elinden alındıktan sonra kasaba sakinlerinden bunun yanlış olduğuna dair birçok destek mesajı geldiğine işaret eden Dorph, Ticaret Odası yetkililerinin sadece iş bağlantılarını kaybetmekten korktukları için böyle yaptıklarına inandığını, bunu anlayabildiğini söyledi.

(EMK)