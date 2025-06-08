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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Haziran 2025 14:00
 ~ Son Güncelleme: 8 Haziran 2025 14:05
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ABD'de göçmenlere destek veren protestocular gözaltına alındı

Polisin sert müdahalesi sonucu bazı göstericiler yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD'de göçmenlere destek veren protestocular gözaltına alındı
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

ABD'nin New York kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan göçmenlere destek amacıyla bugün eylem düzenlendi.

Kent merkezinde toplanan göstericiler, Donald Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikalarını protesto ederek göçmen haklarının korunması ve ICE tarafından yürütülen gözaltı operasyonlarına son verilmesi için çağrıda bulundu.

Eylemleri engellemek isteyen polis, protestoculara biber gazıyla sert bir şekilde müdahale etti ve onlarca kişiyi gözaltına aldı.

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Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, polisin müdahalesi sonucu yaralanan bazı göstericiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trump'ın göçmen karşıtı politikaları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkânı tanıyan "CBP One" uygulamasının da kaldırıldığını duyurdu.

Trump, "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını verdi, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savundu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
abd donald trump göçmen karşıtlığı küresel sağ ayrımcılık
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