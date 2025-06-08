ABD'de göçmenlere destek veren protestocular gözaltına alındı

ABD'nin New York kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan göçmenlere destek amacıyla bugün eylem düzenlendi.

Kent merkezinde toplanan göstericiler, Donald Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikalarını protesto ederek göçmen haklarının korunması ve ICE tarafından yürütülen gözaltı operasyonlarına son verilmesi için çağrıda bulundu.

Eylemleri engellemek isteyen polis, protestoculara biber gazıyla sert bir şekilde müdahale etti ve onlarca kişiyi gözaltına aldı.

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump’ın göçmen statülerini iptal etmesine onay

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, polisin müdahalesi sonucu yaralanan bazı göstericiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.