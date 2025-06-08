ABD'de göçmenlere destek veren protestocular gözaltına alındı

ABD'nin New York kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan göçmenlere destek amacıyla bugün eylem düzenlendi.
Kent merkezinde toplanan göstericiler, Donald Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikalarını protesto ederek göçmen haklarının korunması ve ICE tarafından yürütülen gözaltı operasyonlarına son verilmesi için çağrıda bulundu.
Eylemleri engellemek isteyen polis, protestoculara biber gazıyla sert bir şekilde müdahale etti ve onlarca kişiyi gözaltına aldı.
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump’ın göçmen statülerini iptal etmesine onay
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, polisin müdahalesi sonucu yaralanan bazı göstericiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Trump'ın göçmen karşıtı politikaları
Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkânı tanıyan "CBP One" uygulamasının da kaldırıldığını duyurdu.
Trump, "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını verdi, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savundu. (TY)