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DÜNYA
Yayın Tarihi: 26 Mart 2024 12:16
 ~ Son Güncelleme: 26 Mart 2024 12:18
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ABD'de gemi çarpan köprü yıkıldı

Maryland eyaletindeki Francis Scott Key Köprüsüne gemi çarptı. Köprünün çökmesiyle bazı araçlar suya düştü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD'de gemi çarpan köprü yıkıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı.

Yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi köprünün kolonlarından birine çarptı. Çarpmanın ardından gemide yangın çıktı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki araçlar suya düştü.

Maryland Ulaşım Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Francis Scott Key Köprüsü'ne çıkan tüm yolların çift taraflı olarak trafiğe kapalı olduğu bildirildi.

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin suya düştüğü tahmin edilen en az 7 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

(HA)

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