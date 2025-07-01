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Yayın Tarihi: 1 Temmuz 2025 09:33
 ~ Son Güncelleme: 1 Temmuz 2025 09:36
2 dk Okuma

ABD'de Gazze için açlık grevi sona erdi

Açlık grevinin son gününde, protestocular ellerinde “Filistin’e özgürlük” ve “İsrail’e desteğe hayır” yazılı pankartlarla, BM binası önünden New York’taki İsrail Başkonsolosluğu’na doğru yürüdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD'de Gazze için açlık grevi sona erdi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD’nin New York kentinde, Gazze halkıyla dayanışmak amacıyla başlatılan 40 günlük açlık grevi sona erdi. Eski savaş gazileri ve barış yanlısı grupların katılımıyla gerçekleşen eylem, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği binası önünde başladı ve Gazze’deki insani krize dikkat çekmeyi amaçladı.

İsrail Konsolosluğu’na yürüyüş ve gözaltılar

Açlık grevinin son gününde, protestocular ellerinde “Filistin’e özgürlük” ve “İsrail’e desteğe hayır” yazılı pankartlarla, BM binası önünden New York’taki İsrail Başkonsolosluğu’na doğru yürüdü. Eylem sırasında yoğun güvenlik önlemi alan polis, trafiği engelledikleri gerekçesiyle yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı.

Barış İçin Gaziler Derneği Başkanı Mike Ferner, ABD’nin Gazze’deki savaş politikalarına dikkat çekmek amacıyla ABD’nin BM Daimi Temsilciliği binasının camlarına hayvan kanı fırlattı. Ferner, “ABD dünyaya kan döküyor. Bu, o kanın sembolüdür. Lütfen artık öldürmeyi durdurun” diyerek tepkisini dile getirdi. Ferner olay yerinde gözaltına alındı.

"Gazze’de olsaydım, ölmüştüm"

AA muhabirine konuşan Ferner, 21 gün süresince açlık grevi yapabildiğini ve bu süreçte ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirtti. Altı gün hastanede tedavi gören Ferner, “Gazze’de olsaydım, hastane bile olmadığı için hayatta kalamazdım” dedi.

“Gazze’deki lüksümüz yok”

Açlık grevine North Carolina’dan katılan 75 yaşındaki Vietnam gazisi Kenneth Ashe, 40 gün boyunca ciddi fiziksel zorluklar yaşadığını belirtti. Ashe, sıcak hava ve enerji düşüklüğünün kendilerini zorladığını ifade ederek, “Bizim şemsiyemiz, temiz suyumuz ve güvenli bir yerimiz vardı. Ama Gazze’de insanlar bu imkanlara sahip değil” dedi.

250 kaloriyle 40 günlük direniş

20 Mayıs’ta başlayan eylem boyunca katılımcılar, günlük 250 kalorinin altında beslenerek dikkat çekici bir dayanışma örneği sergiledi. Her gün pankartlarla yapılan gösterilerde, İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve insani yardımların engellenmesi protesto edilirken, ABD’nin İsrail’e verdiği desteğin sonlandırılması talep edildi.

(EMK)

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İstanbul
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/haber/ilo-filistini-resmen-gozlemci-devlet-olarak-tanidi-308215
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