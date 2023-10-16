ABD'de Filistinli aileye saldırı: 6 yaşındaki bir çocuk öldü

Filistin-İsrail Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) orta batı eyaletlerinden Illionis’te nefret suçuna sahne oldu.

71 yaşındaki Joseph M. Czuba, kiracısı olduğu Filistinli aileye bıçakla saldırdı. Saldırıda 6 yaşındaki bir oğlan çocuk hayatını kaybetti, çocuğun 32 yaşındaki annesi ise ağır yaralandı.

Will County Şerif Ofisi, Czuba’nın saldırıdaki motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması" olduğu açıkladı.

Şerif ofisi “Dedektifler, bu vahşi saldırıdaki her iki kurbanın da Müslüman olmaları ve Hamas ile İsraillilerin dahil olduğu Orta Doğu'da devam eden çatışma nedeniyle şüpheli tarafından hedef alındığını tespit ettiler” dedi.

Polis, Czuba’yı birinci derece cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, iki nefret suçu ve ölümcül bir silahla ağırlaştırılmış darp ile suçladı.

"Nefret atmosferinin bedeli"

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü CAIR International da, failin saldırı anında "Siz Müslümanlar ölmelisiniz!" diye bağırdığını aktardı.

CAIR İdari Direktörü Ahmed Rehab öldürülen çocuk için “ABD'de gördüğümüz nefret atmosferinin bedelini ödedi" dedi. Rehab'a göre Czuba, İsrail'den gelen haberlere öfkelenmişti ve daha önce aileyle iyi bir ilişkisi vardı. Rehab, "Ailenin olacaklardan şüphelenmesi için hiçbir neden yoktu" dedi.

Illinois kongre üyesi Abdelnasser Rashid da yaptığı açıklamada “Altı yaşındaki bu çocuğun öldürülmesinin İsrail ve Filistin'de yaşananlarla doğrudan bağlantılı olduğunu anlamamız gerekiyor. Eğer bu saldırıların durmasını ve adaletin tecelli etmesini istiyorsak, sadece bu iğrenç suçu kınamakla kalmamalı, aynı zamanda ateşkes ve gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunmalı ve İsrail ve Filistin'de insanlığa ve insan haklarına dayalı bir barış için yol açmalıyız” diye konuştu.

Biden tepki gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden da saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Biden çocuğun öldürülmesi ve annesinin yaralanması haberi karşısında şok olduğu belirterek, "Nefret karşısında sessiz kalmayacağım" dedi.

"Bu tür korkunç nefretin Amerika'da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor" diye konuştu. Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Biden ayrıca tüm Filistin, Arap ve Müslüman Amerikan toplumuna taziyelerini iletti.

(HA)