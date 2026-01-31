ABD'de festivale saldırı: 6 kişi öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Louisiana'nın Clinton kentindeki East Feliciana Bölge Adliyesi önünde Mardi Gras festivali için tapılan geçit töreni sırasında ateş açıldı. Saldırı sonucu aralarında beş yaşında bir çocuğun da bulunduğu altı kişi öldü.

Görgü tanıkları saldırının festivalin hemen başlangıcınde yerel saatle 12:20 de meydana geldiğini anlattı.

Şerif ofisinden bir kişinin gözaltında olduğu bilgisi verildi.

Saldırının yaşandığı Clinton, New Orleans'ın 100 milden fazla kuzeyinde yer alıyor ve kasabanın nüfusu sadece 1300 kişi.

Mardi Gras, binlerce yıl öncesinin pagan bahar ve bereket kutlamalarına dayanan bir gelenektir. Kimilerine göre Roma İmparatorluğu'nda kutlanan Lupercalia Festivali ile ilişkilidir. Hristiyanlık inancı benimsendiğinde Roma halkının yerel gelenekleri yeni dine uyarlandı ve geçmişin pagan kutlamaları, Hristiyanlar'ın Kül Çarşambası ile Paskalya Pazarı arasındaki 40 günlük oruç dönemi olan Büyük Perhiz'in öncesinde kutlanan bir bayrama dönüştü.

3 Mart 1699'da Fransız kaşifler Pierre Le Moyne d'Iberville ve Sieur de Bienville'in günümüzdeki New Orleans şehri yakınlarında karaya çıkmasıyla Mardi Gras ilk kez Amerika'da kutlandı Kaşifler, küçük bir kutlama düzenlediler ve iniş noktalarına Point du Mardi Gras adını verdiler.

1827'deki Mardi Gras'ta bir grup öğrencinin renkli kostümler giyerek New Orleans sokaklarında dans etmesi ve Paris'e seyahatleri sırasında gözlemledikleri eğlenceleri taklit etmesinden on yıl sonra, ilk New Orleans Mardi Gras geçit töreni gerçekleşti.

Dünyanın en büyük festivallerinden birisi olan Rio Karnavalı da bir Mardi Gras karnavalıdır. İlk defa 1840'ta düzenlenmiştir; geçmişinin bir Portekiz festivali olan "Entrudo"'ya dayandığı söylenir.

Boncuk ve süslerin atılması, maske takılması, geçit arabalarının süslenmesi ve yemek yenmesi bayramın ilk akla gelen gelenekleridir.

ABD'nin Alabama, Florida, Louisana, Missisippi eyaletlerinde Mardi Gras, resmî eyalet tatilidir