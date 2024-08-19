ABD'de Demokrat Parti Kongresi, Filistin için protestolarla başladı

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen ve Kamala Harris'in başkan adaylığının resmen ilan edileceği Demokrat Parti Kongresi, Biden yönetiminin Gazze politikasını eleştiren Filistin destekçisi yüzlerce grubun gösterileri eşliğinde başladı.

"Demokratlar Harris etrafında kenetlenmeli"

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, 4 gün boyunca devam edecek Kongre Chicago'da bugün başladı.

Daha önceki çevrim içi oylamada adaylığı resmileşen Harris, kongrenin sonunda Demokrat Parti'nin başkan adaylığını resmen kabul ederek rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump'la yarışa devam edecek.

İlk gün programındaki diğer konuşmacılar arasında New York Valisi Kathy Hochul, partinin 2016'daki başkan adayı Hillary Clinton ve Jill Biden bulunuyor, Demokrat Parti Ulusal Kongre Komitesi Başkanlığı görevini ise Minyon Moore üstleniyor.

Günün kapanış konuşmasını yapacak olan Başkan Biden'ın akşam saatlerinde kongreye hitap etmesi ve tüm Demokratlara Harris'in etrafında kenetlenme mesajı vermesi bekleniyor.

Harris'e Filistin destekçilerinden baskı

Öte yandan, Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre kongrenin düzenlendiği United Center adlı merkeze yakın bir bölgede 270'den fazla Filistin destekçisi ve farklı toplumsal talepleri dile getiren sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu "March on the DNC" adlı koalisyon toplandı.

Merkezin etrafındaki binlerce göstericinin günün ilerleyen saatlerinde bir yürüyüş yapması, "Gazze'deki soykırıma son verilmesi" ve "ABD'nin İsrail'e desteğini kesmesi" konusundaki taleplerini yükseltmesi bekleniyor.

Koalisyonun bileşenleri arasında feminist ve LGBTİ+ kortejlerinin de bulunduğu aktarıldı.

Kongre katılımcılarının sosyal medyada aktardıklarına göre, kongrenin açılış partisinde Filistin destekleyicileri sahneyi işgal ederek bir protesto gerçekleştirdi.

22 Ağustos Perşembe günü Harris'in başkan adaylığını kabul konuşmasıyla sona erecek olan Demokrat Parti Kongresi, Biden'ın yarıştan çekilmesinin ve Harris'in aday olmasının ardından Demokratlar için önemli bir süreç olarak değerlendiriliyor. (NK)