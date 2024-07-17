ABD'de Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında polis, bir kişiyi vurdu

ABD'nin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında polis bir kişiyi vurarak öldürdü.

"SALDIRGAN" VE BİR KATILIMCI ÖLDÜRÜLDÜ Donald Trump seçim kampanyasına saldırıdan yaralı kurtuldu

ABD basınında yer alan haberlere göre, kongrede güvenliğin artırılması için Ohio'dan gelen bir polis memuru Kongre yakınlarında şüpheli görünümlü birini tespit etti. Görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu ileri sürdü. Ohio'dan gelen polis, bu kişiyi vurarak öldürdü.

AP’nin haberine göre, Milwaukee Polis Şefi Jeffrey Norman, olay yerinde iki bıçağın bulunduğunu açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından, ilk kez dün akşam Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak halk karşısına çıkmıştı.

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partinin başkan ve başkan yardımcısı adayının kesinleşmesi beklenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde bulunan Fiserv Forum'da devam ediyor.

Trump'ın perşembe günü Kongrede bir konuşma yapması bekleniyor.

CUMHURİYETÇİ PARTİ KONGRESİ SEÇTİ ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı resmen Donald Trump

(AS)