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Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2024 08:11
 ~ Son Güncelleme: 17 Temmuz 2024 08:13
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ABD'de Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında polis, bir kişiyi vurdu

Trump’a suikast girişiminin ardından düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında polisçe vurulan kişi hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD'de Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında polis, bir kişiyi vurdu
Fotoğraf: AA

ABD'nin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında polis bir kişiyi vurarak öldürdü.

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ABD basınında yer alan haberlere göre, kongrede güvenliğin artırılması için Ohio'dan gelen bir polis memuru Kongre yakınlarında şüpheli görünümlü birini tespit etti. Görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu ileri sürdü. Ohio'dan gelen polis, bu kişiyi vurarak öldürdü.

AP’nin haberine göre, Milwaukee Polis Şefi Jeffrey Norman, olay yerinde iki bıçağın bulunduğunu açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından, ilk kez dün akşam Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak halk karşısına çıkmıştı.

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partinin başkan ve başkan yardımcısı adayının kesinleşmesi beklenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde bulunan Fiserv Forum'da devam ediyor.

Trump'ın perşembe günü Kongrede bir konuşma yapması bekleniyor.

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı resmen Donald Trump
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ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı resmen Donald Trump
16 Temmuz 2024

(AS)

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