ABD'de çocuklar için aşı önerileri değişti

Amerika Birleşik Devletleri, 5 ocak pazartesi günü her çocuk için önerdiği aşı sayısını azalttığını açıklarken, tıp kuruluşları bunun altı hastalığa karşı korumayı zayıflatacağını savunuyor.

Değişiklik hızlıca yürürlüğe girdi. Buna göre ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri artık tüm çocuklara 11 hastalığa karşı aşı olmayı önerecek. Aşı sayısı 17’den 11’e indi.

Siyasetçiler istedi, hekimler eleştirdi

Grip, rotavirüs, hepatit A, hepatit B, bazı menenjit türleri ve RSV’ye (Solunum sinsityal virüsü) karşı koruma, yalnızca yüksek riskli kabul edilen belirli gruplara önerilecek ya da hekimlerin "ortak karar verme" denilen süreçte tavsiye etmesi halinde uygulanacak.

HPV'ye (İnsan papilloma virüsü) karşı önerilen aşı dozlarının sayısı da çocuk için yaşa bağlı olarak iki veya üç dozdan bire düşürülecek.

Trump yönetimi yetkilileri, Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.’ın uzun süredir talep ettiği bu reformun, aşıları isteyen ailelerin erişimini kaybetmesine yol açmayacağını ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmaya devam edeceğini söyledi. Ancak tıp uzmanları, kararın ebeveynlerde kafa karışıklığı yaratacağını ve önlenebilir hastalıkların artmasına yol açabileceğini belirtiyor.

"Kamu sağlığını kopyala-yapıştır yapamazsınız"

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yapılan düzenlemenin aralık ayında Başkan Donald Trump’ın talebi üzerine gerçekleştirildiğini açıkladı. Trump, kurumdan emsal ülkelerin aşı tavsiyelerine nasıl yaklaştığını incelemesini ve ABD yönergelerini buna göre gözden geçirmeyi değerlendirmesini istedi.

Bakanlık, ABD’nin aşı önerilerini 20 diğer gelişmiş ülkeyle karşılaştırdığını ve ABD’nin "düzenli çocukluk dönemi aşılama takviminde ele alınan hastalık sayısı ile önerilen toplam doz sayısı bakımından aykırı (...)" olduğunu tespit ettiğini bildirdi.

Kennedy yaptığı açıklamada, "Bu karar çocukları korur, ailelere saygı gösterir ve kamu sağlığına olan güveni yeniden inşa eder," dedi.

ABD hükümeti, çocuklar için 10 aşı öneren Danimarka’yı özellikle ABD için model olarak gösterdi. Ancak çocuk doktorları bu karşılaştırmayı uygunsuz ve riskli buldu.

Amerikan Pediatri Akademisi’nden Dr. Sean O’Leary, ülkelerin aşı önerilerini nüfuslarındaki hastalık düzeylerine ve sağlık sistemlerine göre dikkatle belirlediğini söyledi.

O’Leary, "Kamu sağlığını kopyala-yapıştır yapamazsınız ve burada sanki bunu yapıyorlar," dedi. "Kelimenin tam anlamıyla çocukların sağlığı ve çocukların hayatları söz konusu."

Şunu da ekledi: "Danimarka’nın aşı önerilerinin daha güvenli olduğuna inanmak için hiçbir bilimsel neden yok. Bildiğimiz şu: Bir çocuk önerilen aşılardan mahrum kaldığı her an, çok basit, güvenli ve etkili bir müdahaleyle önleyebileceğimiz bu hastalıklara karşı risk altında."

"Çelişkili tavsiyeler çocukları hastalıklara karşı savunmasız bırakabilir"

Aşı kullanımının güvenliğini sağlamaya çalışan Vaccine Integrity Project’in yakın tarihli bir incelemesine göre, yüksek gelirli ülkelerin çoğu 12 ila 15 ciddi patojene karşı aşı öneriyor.

Tıp kuruluşları, değişikliği gerektirecek yeni bir bilimsel kanıt bulunmadığını söyleyerek önceki aşı önerilerine bağlı kalıyor ve çelişkili tavsiyelerin daha fazla çocuğu önlenebilir hastalıklara ya da ölüme karşı savunmasız bırakmasından endişe ediyor.

*Bu haber ABC News ve Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (U.S. Department of Health and Human Services - HHS) web sitelerinden derlenmiştir.

(NÖ)