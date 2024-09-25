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HABER
Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 12:02
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2024 12:07
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ABD'de 103 Kongre üyesinden Biden’e çağrı: Eygi’nin öldürülmesi soruşturulsun

Kongre üyeleri mektupta, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına Eygi'nin öldürülmesine ilişkin bağımsız, kapsamlı, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma yürütmeleri çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Fotoğrafta, kalabalık bir protesto veya yürüyüş sahnesi görülüyor. Ön planda çeşitli pankartlar taşıyan insanlar bulunuyor. En dikkat çeken pankartta büyük harflerle "Today we are all Ayşenur" yazıyor ve altında "Asenur Ezgi Eygi (1998-2024)" ifadesi yer alıyor. Pankart, Ayşenur'un öldürüldüğünü belirten "Murdered" kelimesiyle sona eriyor. Bu pankartın üzerinde ayrıca "Justice 4 Ayşenur" yazısı ve Ayşenur’un bir fotoğrafı yer almakta. Katılımcılar arasında başörtülü kadınlar, gözlüklü ve siyah tişörtlü bir adam, yüzü örtülü bir kişi gibi çeşitli insanlar bulunuyor. Diğer pankartlarda "Fight Imperialism" (Emperyalizme Karşı Savaş) gibi sloganlar yer alıyor. Ayrıca, "From the river to the sea" gibi başka mesajlar içeren pankartlar da göze çarpıyor. Kalabalığın arka planında da pek çok insan, farklı pankartlar ve sloganlarla protestoya katılıyor. Bu görüntü, bir adalet talebi ve protesto etkinliğini betimliyor. Katılımcılar, bir kişiye yönelik adaletsizliğe karşı tepkilerini dile getir
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD'de 103 Kongre üyesi, Washington yönetimine barış aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülmesine yönelik bağımsız bir soruşturma yürütme çağrısı yaptı.

Ayşenur Ezgi Eygi kimdir?
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"Tanıkların ifadeleri ile çelişiyor"

AA’nın haberine göre, Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Adam Smith, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, kendisi dahil 103 Kongre üyesinin imzasını taşıyan ve Eygi'nin öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma yürütülmesi talebini içeren mektubu Washington yönetimine gönderdiğini söyledi.

Mektupta, İsrail tarafından yürütülen ön soruşturmada Eygi'nin "kasıtsız" olarak vurulduğuna işaret edilmesinin kendilerini "derinden" rahatsız ettiği, bu açıklamanın da bağımsız görgü tanıklarının ifadeleriyle çeliştiği vurgulandı.

Kanıtlar göz önüne alındığında ABD'nin bunun bir cinayet olup olmadığını bağımsız olarak soruşturması gerektiğine inandıkları ifade edilen mektupta, "daha fazla soru sormadan çekip gitme"nin İsrail güçlerine yaptıklarından dolayı "cezasız kalma ruhsatı" verdiği kaydedildi.

Mektupta, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına Eygi'nin öldürülmesine ilişkin bağımsız, kapsamlı, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma yürütmeleri çağrısı yapıldı.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesi

İsrail askerleri, 6 Eylül’de işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen protesto eyleminde katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla eyleme katılan, 26 yaşındaki Türkiye-ABD vatandaşı Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Eygi'nin İsrailli keskin bir nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını belirtti. İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Eygi'nin ölümünü “cinayet” olarak nitelendirdi ve “Nablus kentinde İsrail işgal askerleri tarafından öldürüldüğünü” kaydetti.

Beyaz Saray, olayla ilgili İsrail'den soruşturma talep etti. Eygi'nin ailesi ise ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekettendi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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