ABD: Charlie Kirk suikasti şüphelisi Tyler Robinson teslim oldu

ABD'deki derin siyasal kutuplaşmayı daha da derinleştiren sağcı ajitatör Charlie Kirk suikasti şüphelisi Tyler Robinson nitelikli kasten öldürme, ruhsatsız silah bulundurma ve adaleti engelleme suçlarından tutuklandı.

Utah Valisi Spencer Cox, yaptığı basın açıklamasında Charlie Kirk suikasti şüphelisi için "Onu yakaladık" dedi. Cox, suikast şüphelisinin son zamanlarda daha da siyasileştiğini ve Kirk'ün inançlarının karşısında yer aldığını, ayrıca bir aile dostuna olayla bağlantısı olduğunu söylediğini ileri sürdü.

Suikast şüphelisi Tyler Robinson, kim?

Utah Valisi Spencer Cox ve diğer yetkililerin basın toplantısında yaptıkları açıklamalar ve resmi soruşturma kayıtlarına göre Charlie Kirk’ün Utah Valley Üniversitesinde 10 Eylül’de düzenlediği toplantıda öldürülmesinin ardından Utahlı, 22 yaşındaki Tyler James Robinson suç şüphelisi olarak gözaltına alınmıştı.

Basında yer alan bilgilere ve resmi kaynaklara göre, polis ve FBI dahil federal birimler olay sonrası geniş çaplı bir soruşturma ve insan avı başlattı. "Şüpheli"nin güvenlik kameralarından alınan görüntüleri yaygın olarak paylaşıldı.

Yayılan fotoğraflar dolayısıyla şüphelinin kendi oğlu olduğunu teşhis eden babası oğlunu teslim olmaya ikna etti, bu sürece bir başka aile dostu ve din görevlisi de dahil oldu.

Her ne kadar, Utah Valisi Spencer Cox basın açıklamasında "yakaladık onu" dese de Robinson sonuçta kendisi polise teslim olurken 33 saat süren insan avı da son buldu.

Şüphelinin kimliği ve geçmişi

Tyler James Robinson, 22 yaşında. Dixie Teknik Okulu'nda elektrikçilik çıraklık programına kayıtlı. Ayrıca kısa süreliğine Utah Eyalet Üniversitesi'ne devam etmiş olduğu belirtiliyor. Çevresindekilere göre, son dönemde daha siyasileşmiş, özellikle Charlie Kirk ve politik tavrına yönelik olumsuz ifadeler kullandığına dair tanık beyanları olduğu söylleniyor.

Ancak Robinson’ın anne ve babası resmi belgelere göre Trump'ın Cumhuriyetçi partisine kayıtlı. Büyükannesi Debbie Robinson'ın, “tüm aile MAGA” demiş olduğu; yani ailece Trump’a sempati duyduklarını, Cumhuriyetçi olduklarını söylediği biliniyor.

Bununla birlikte Robinson’ın kendisinin resmî belgelerde bir partiye üye olduğuna dair bir kayıt yok, ve seçmen kaydında “partisiz/bağlantısız (nonpartisan)” görünüyor.

Suçlamalar ve hukuksal durum

Robinson’a yöneltilen suçlamalar arasında en ağırı nitelikli kasten öldürme. Bu suçlama Utah yasalarına göre ağırlaştırıcı etmenlere bağlı olarak ölüm cezası veya ömür boyu hapse götürebilir.

Tututklamada kefaletle serbest bırakılma hakkı tanınmadı. Soruşturmanın sürdüğü, bu kapsamda ek delillerin incelendiği, dijital iletişim, sosyal medya ve mesajlaşma platformlarından elde edilen kanıtların değerlendirildiği belirtiliyor.

Henüz Robinson'ın suikastı hangi saikle işlediğine ilişkin bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak Vali Cox cinayet silahı olduğu iddia edilen tüfekle birlikte ele geçirildiği ileri sürülen mermilerin üzerine alaycı, anti-faşist mesajlar kazındığını; bunlardan birinde "Hey, faşist! Yakala!" yazdığını söyledi.

Tepkiler ve Gündem

Olay, ABD’de siyasal şiddet tartışmasını yeniden alevlendirdi. Hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlarca kınamalar yapıldı. Utah Valisi Spencer Cox, bu cinayetin siyaseten bölünmüş bir toplumu bekleyen sonuçlara dair bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

Utah’ta 2024 Başkanlık seçimlerini oyların yüzde 59.39’unu alan Cumhuriyetçi Donald Trump kazanmıştı. Yasama Meclislerinde de Cumhuriyetçiler hem eyalet senatosunda hem temsilciler meclisinde önemli çoğunluğa sahip. Utah Temsilciler Meclisi seçimlerinde Cumhuriyetçilerin oy oranı yüzde 70'lere yaklaştı.

Vali Spencer Cox Cumhuriyetçi partiden ve valilikte ikinci dönemini sürdürüyor.

(AEK)