ABD: Çatışmanın sona ermesini istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin İsrail ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

Miller, İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyinde ele geçirdiği Filistinlileri gözaltına aldıktan sonra kıyafetsiz dolaştırmaları hadisesinin "bir daha yaşanmaması" gerektiği görüşünü paylaştı.

Konuyla ilgili İsrailli yetkilerle görüşüldüğünü, gözaltına alınan Gazzeliler'in, "intihar yeleği giymedikleri ve silah taşımadıklarından emin olmak için" elbiselerinin çıkarıldığı şeklinde cevap alındığını söyledi.

Bakanlık Sözcüsü, "Bununla birlikte ancak bu fotoğrafların çekilmemesi ve yayımlanmaması gerektiğini bize açıkça ifade ettiler. Ve bundan sonra böyle bir uygulama yapmayacaklarını, eğer arama yaparlarsa tutukluların kıyafetlerini derhal geri vereceklerini açıkça belirttiler. Bunlar açıkça atılması gereken uygun adımlardır" dedi.

Miller, İsrailli askerlerin, kendi güvenlikleri için böyle bir uygulama yapmaları gerektiğini düşünse bile, sonrasında elbiselerinin "derhal iade edilmesinin" insani muameleye en uygun davranış olacağını vurguladı.

Biden: Netenyahu hükümeti değişmeli

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu hükümetinin kalıcı bir barış için "değişmesi gerektiğinden" bahsettiğinin hatırlatılması üzerine Miller, "bir süredir İsrail'in atması gerektiğini düşündüğümüz adımlar olduğunu açıkça ifade ettiklerini" kaydetti.

Biden, dün Washington'da düzenlenen bir bağış etkinliğinde, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılardan dolayı dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını, bölgede kalıcı bir çözüm için Netenyahu'nun hükümetini "değiştirip güçlendirmesi" gerektiğini vurgulamıştı.

BM'deki Filistin oylaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, BM Genel Kurulunda düzenlenen oturumda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısının çoğunlukla kabul edilmesiyle ilgili, bunun İsrail için "ilk olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Miller, "İsrail'in BM'deki oylamalarda iyi bir performans sergilemediği ilk durum olmadığını söyleyebilirim. Ancak bu oylamadan çıkarabileceğiniz sonuç, dünyanın bu çatışmanın sona ermesini istediğidir, ki bu bizim de paylaştığımız bir hedeftir" değerlendirmesini yaptı.

Sözcü Miller, "Bu çatışmanın sona ermesini istiyoruz, gereğinden bir gün daha uzun sürdüğünü görmek istemiyoruz" dedi.

BM Genel Kurulunda dün düzenlenen Özel Acil Filistin oturumunda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı, 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul edildi. Oylamada, ABD ile Avusturya, Çekya, Guatemala, İsrail, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine ve Paraguay ile birlikte "hayır" oyu kullanan ülkeler arasında yer aldı.

“Sivil kayıplar” uyarısı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki son durumu ve Joe Biden yönetiminin bölgedeki duruma yaklaşımını değerlendirdi.

Kirby, İsrail'e olan desteklerini yinelerken ve ilk saldırıyı 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığını savunurken İsrail ordusunun sivil kayıpları konusunda daha hassas olması gerektiğini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin, “Bu konuda endişelerimiz var ve biz (İsrail'in) askeri operasyonunun icrası konusundaki endişelerimizi ilettik” değerlendirmesini yapan Kirby, İsrail ordusunun sivil can kayıplarını önleme konusunda daha hassas olması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın da Gazze'deki sivil kayıpları konusundaki endişelerini dile getirdiğini hatırlatan Kirby, "İsraillileri olabildiğince hassas ve dikkatli olmaları konusunda sürekli teşvik ediyoruz. Başkan da İsrail'in bir dostu olarak bu konudaki endişelerini dile getirdi" yorumunu yaptı.

İsrail ordusunun Hamas'ın peşinden gitmeye devam edeceğini ancak bunu yaparken aynı zamanda sivilleri hedef almamasının çok önemli olduğunu belirten Kirby, Biden yönetiminin iki devletli çözüme inandığını ve bu bağlamda siyasi çözüm için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)