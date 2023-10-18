ABD BMGK'de Brezilya'nın çatışmalara "ara verilmesi" önerisini veto etti

ABD, BMGK'de Brezilya'nın sunduğu Gazze'de çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti.

Tasarıya 12 "evet", 2 "çekimser" ve 1 "hayır" oyu kullanıldı.

15 üyeli BMGK'de daimi üyelerden ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarı için Rusya ve İngiltere çekimser oy kullandı.

BM Antlaşması'nın 27. maddesine göre, işleyiş kuralları dışındaki karar tasarılarının kabul edilmesi için konsey üyelerinin en az dokuzunun evet oyu vermesi ayrıca beş daimi üye, Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden herhangi birince veto edilmemiş olması gerekiyor. Oylamada ABD'nin karşı oyu yeterli oya sahip olmasına karşın tasarının düşmesine neden oldu.

Tasarı ne öneriyordu?

Karar tasarısında BM ve insani yardım ortaklarının Gazze'ye erişiminin sağlanması için "çatışmalara ara verme" çağrısında bulunuluyordu.

Hamas'ın "terör saldırılarını" kınayan tasarıda, aynı zamanda sivillere yönelik her türlü şiddet de kınanıyordu.

ABD: Tasarı İsrail'in meşru müdafaa hakkına değinmedi

ABD BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ülkesinin veto kararını "ABD, karar tasarısında İsrail'in meşru müdafaa hakkına değinilmemesini hayal kırıklığıyla karşıladı." sözleriyle açıkladı.

Thomas-Greenfield, ABD'nin "sahadaki zor işi" yaptığını, bu nedenle diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini belirtti.

"ABD'nin iki yüzlülüğüne bir kez daha şahit olduk"

AA'nın haberine göre, karar tasarında önerdiği değişiklikler kabul edilmeyen Rusya Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise "Sivillere yönelik kınamayı kabul etmeyen delegasyonlar Orta Doğu'da akan kanın durmasını istemiyor." dedi.

Nebenzia, "Amerikalı arkadaşlarımızın iki yüzlülüğüne bir kez daha şahit olduk. Tasarıyı veto ederek çözüm istemediklerini gösterdiler." diye konuştu.

BMGK İsrail-Filistin çatışması için 2016'dan bu yana karar geçirermiyor

BMGK Rusya'nın 16 Ekim'de sunduğu ve Gazze'de "insani ateşkes" talep eden tasarısını da reddetmişti.

İsrail-Filistin sorununa ilişkin 2018'de Gazze'de süren gerginlik sonucu ABD ve Kuveyt tarafından sunulan karar tasarıları da reddedilmişti.

BMGK'de İsrail-Filistin sorununa dair son karar tasarısı 2016'da onaylanmıştı. ABD'nin "çekimser" oy kullandığı 2234 sayılı karar tasarısı 14 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

(AEK)