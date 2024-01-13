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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Ocak 2024 15:30
 ~ Son Güncelleme: 13 Ocak 2024 15:40
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ABD bir kez daha Yemen'i vurdu

ABD savaş gemisi USS Carney, başkent Sana’da Husilere ait bir radar bölgesini seyir füzeleriyle hedef aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD bir kez daha Yemen'i vurdu
*ABD ve İngiltere'nin saldırılarına karşı Sana'da protestolar, 12 Ocak 2024 [Fotoğraf: AA]

Yemen’de Husilere ait El-Mesire televizyon kanalı, “ABD ve İngiltere tarafından başkent Sana’ya bir dizi hava saldırısı gerçekleştirildiğini” bildirdi.

ABD merkezli televizyon kanalı CNN’nin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberde ise, Husilere ait bir radar tesisini hedef alan yeni saldırının, öncekinden daha küçük çaplı olduğu ve ABD tarafından tek taraflı gerçekleştirildiği ifade edildi.

ABD ve İngiltere Husileri vurdu: "Yemen’e saldırılar cevapsız kalmayacak"
ABD ve İngiltere Husileri vurdu: "Yemen’e saldırılar cevapsız kalmayacak"
12 Ocak 2024

Saldırıya ilişkin sosyal medya platformu X’ten açıklama yapan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bugün Sana saatiyle 03.45'te Husi radar bölgesine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

CENTCOM, USS Carney savaş gemisinden atılan ‘Tomahawk’ seyir füzeleriyle yapılan saldırının, “Husilerin ticari gemiler de dahil deniz araçlarına saldırma kabiliyetini azaltma” amacıyla yapıldığını belirtti.

Husilerin 19 Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemilere 28 kez saldırı ve taciz girişiminde bulunduğunu belirten CENTCOM, Sana’ya yönelik füze saldırılarının, Husilere karşı kurdukları çok uluslu koalisyon “Refah Muhafızı Operasyonu” ile bir ilişkisi olmadığını kaydetti.

ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları dün (12 Ocak) Yemen'in başkenti Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemiş; Husiler bu saldırılarda 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirterek “Yemen’e karşı hiçbir saldırı cevapsız kalmayacak” demişti.

Husiler kimdir?
Husiler kimdir?
1 Kasım 2023

(VC)

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