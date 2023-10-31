ABD | Biden'dan yapay zeka şirketlerinin devletle bilgi paylaşmasını zorunlu kılan kararname

ABD Başkanı Joe Biden'ın Pazartesi günü imzaladığı başkanlık kararnamesi yapay zeka süreçleri üzerine çalışan teknoloji şirketlerinin tüketicileri korumaya yönelik kurallar geliştirmesini zorunlu kılıyor.

Başkanlık kararnamesi, başkana, yasa koyucuların henüz el almadığı konularda kamu kuruluşlarının nasıl davramları gerektiğini söyleme yetkisi veriyor. Biden, kararnameyi, hükümete bazı koşullarda özel kuruluşların etkinliklerini yönlendirme yetkisi veren Savunma Üretim Yasası'na dayandırdığını açıkladı.

Kararnameyle Biden'ın ABD Kongresi'nin önüne geçmiş olduğu yorumları yapılılıyor.

Yapay zeka şirketleri hükümetle

bilgi paylaşmaya zorlanıyor

Amerika'nın Sesi'nin (VoA) haberine göre, kararnameyle kurulacak yeni düzen, yapay zekayı güvenlik, ekonomi, kamu sağlığı ve güvenliğine yönelik uygulamalarda kullanmak isteyen teknoloji şirketlerinin ABD hükümetiyle bilgi paylaşmasını gerektiriyor.

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, yeni yapay zeka araçlarının halka sunulmadan önce geçmeleri gereken testler oluşturmak için harekete geçecek.

ABD hükümetinin yapay zekanın siber güvenlik, kimyasallar, radyasyon ve nükleer malzemelerin denetiminde nasıl kullanılacağını göz önünde bulundurması gerekecek.

Yapay zeka ürünleri özel damga ile işaretlenecek

Kararnameyle, Ticaret Bakanlığı yapay zeka eliyle oluşturulan ürünler için yönergeler oluşturmakla görevlendiriliyor. Bu pratikte, bir fotoğraf veya video kaydının oluşturulması sürecinde yapay zeka teknolojisinin kullanıldığını belirten bir işarete veya damgaya sahip olması gerektiği anlamına geliyor. Bu işaret bir bakıma kağıt paraların içinden geçen filigran gibi iş görecek. Örneğin fotoğraflarda filigran işlevi görüntüyü bir bilgisayarın oluşturduğunu gösteren küçük bir işaretle sağlanabilecek.

Ayrımcılığı önleyici tedbirler

Kararnamenin gerekçelerinden biri de yapay zekanın yalnızca belli bir grup insana hizmet edeceğine ilişkin kaygıları ortadan kaldırmak olarak açıklanıyor. Yapay zeka teknolojisinin her tür kullanımında işe alma, barınma, tıbbi tedavi ve suçluların cezalandırılmasında ayrımcılığı önlenmesi için düzenlenmiş sivil haklar yönergelerine uygunluk aranacak. Biden, Adalet Bakanlığı'nı yapay zeka teknolojisiyle ilgili insan hakları ihlalleri konusunda harekete geçmekle görevlendireceğini söyledi.

Üretken yapay zeka işleri nasıl etkileyebilir?

Biden'ın danışmanları bu emri herhangi bir hükümetin yapay zeka güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiği "en güçlü eylemler dizisi" olarak nitelendiriyor.

Biden, ABD hükümetinin Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya şirketlerinin popüler olmaya başladıkları dönemde olduğu gibi geriden gelmek yerine yapay zeka teknolojisinin önünden gitmeyi istediğini söyledi.

ABD Başkanı, yapay zekanın sahte görüntüler, sesler ve videolar oluşturabilme yeteneğinden kaygılı olduğunu, görüntülerin insanların kendilerini görme biçimini zedeleyebileceğini, yanlış bilgi yayabileceğini ve suçluların zarara yol açmasına olanak verebileceğini söyledi. Biden yapay zekanın bir kişinin sesini yeniden yaratabilmesini bu gibi durumlara örnek olarak gösterdi. Suçluların sesini kullandıkları birinin arkadaşları veya aile üyesine sahte aramayla ulaşabilmesi ihtimaline dikkat çekti.

Ancak tıbbi sorunları çözmek ve devlet hizmetlerini iyileştirmek açısından yeni teknolojinin getirmesi olası iyi şeyleri de göz ardı etmediğini söyledi.

G-7'nin girişimleri

Pazartesi günü Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu sanayileşmiş ülkeler topluluğu G7 de, ileri yapay zeka sistemleri geliştiren şirketlerin uymaları gereken bir davranış kuralları belgesi oluşturduklarını duyurdu.

(AEK)