DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Kasım 2025 02:54
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2025 03:45
2 dk Okuma

ABD: Beyaz Saray'ın yanıbaşında iki Ulusal Muhafız kurşunlandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın gayri resmi sıkıyönetim uygulamasıyla kentlere asker konuşlandırma kampanyası kapsamında başkent Washington D. C.'ye Batı Virginia'dan getirilen Ulusal Muhafızlardan ikisi açılan ateşle vuruldu.

BİA Haber Merkezi

ABD: Beyaz Saray'ın yanıbaşında iki Ulusal Muhafız kurşunlandı
Washington D. C.'de konuşlu Ulusla Muhafız askerleri, iki arkadaşlarının vurulduğu yerde:/Fotoğraf: NBC videosundan kayıt

FBI Direktörü Kash Patel ve Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın medyaya verdiği bilgilere göre, yaralı Ulusal Muhafız askerleri kritik durumda hastaneye kaldırıldı.

Saldırı, ABD başkenti ve ülkenin diğer şehirlerinde "suçla mücadele" iddiasıyla asker konuşlandırmaya yönelik olarak Başkan Donald Trump'ın aylardır sürdürdüğü kampanya kapsamında asker sevkiyatının eyaletlerle federal yönetim arasında yol açtığı tartışma ve mücadelelerin ortasında gerçekleşti.

AP'nin haberine göre, Washington D.C. polis şefinin özel kalem müdürü Jeffrey Carroll, soruşturmacıların saldırının nedeni konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Saldırganın "köşeyi dönüp" hemen askerlere ateş etmeye başladığını ve soruşturmacılar tarafından incelenen videoyu gösterdiğini belirtti.

Bowser, "Bu hedefli bir saldırıydı" dedi.

Batı Virginia Valisi Patrick Morrisey başlangıçta askerlerin öldüğünü söylediyse de daha sonra "çelişkili raporlar"ın varlığı gerekçesiyle açıklamayı geri çekti.

Federal yargıç birliklerin geri gönderilmesi için karar vermişti

Geçtiğimiz hafta 20 Kasım Perşembe günü bir federal yargıç, Trump yönetiminin ülkenin başkentinde "polis teşkilatına yardımcı olmak için" aylardır süren Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırmasını sona erdirmesini emretmişti.

ABD Bölge Yargıcı Jia Cobb, Başkan Donald Trump'ın Washington, D.C.'deki askeri yönetime el koymasının, yerel yetkililerin bölgedeki kolluk kuvvetlerini yönetme yetkisine yasadışı müdahale olduğu yargısına varmış, ancak temyiz başvurusu için geçmesi gereken 21 gün boyunca kararını askıya almıştı.

Davayı, Beyaz Saray'ın bulunduğu Columbia Bölgesi Başsavcısı Brian Schwalb açmıştı. Schwalb yargıçtan dava sürerken Beyaz Saray'ın belediye başkanının rızası olmaksızın Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırmasına engel olmasını istemişti.

Yargıç Cobb, başkanın federal işleyişi ve mülkü koruma yetkisine sahip olduğunu, ancak öyle uygun gördüğü için suç kontrolüne yardımcı olmak üzere Washington D.C. Ulusal Muhafızlarını tek taraflı olarak konuşlandıramayacağı veya diğer eyaletlerden asker çağıramayacağını tespit etti.

Bölge Savcısı Schwalb, kararının ardından askerlerin evlerine geri gönderilmesi çağrısında bulunmuştu. Schwalb, "Ülke içinde  kolluk görevleri için askeri birliklerin kullanımının normalleştirilmesi, Başkanın eyaletlerin bağımsızlığını hiçe sayarak istediği zaman ve istediği yere asker konuşlandırabileceği ve askeri gücü üzerinde hiçbir denetimin olmadığı tehlikeli bir emsal teşkil ediyor," demişti.

(AEK)

abd Ulusal Muhafizlar washington dc
