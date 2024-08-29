ABD: Batı Şeria’daki Filistinlilerin yerinden edilmesini reddediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir sözcü, AA muhabirinin İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı saldırılara ilişkin sorusunu yanıtladı.

Sözcü, "Batı Şeria'daki Filistinlilerin kitlesel olarak yerlerinden edilmesi fikrini reddediyoruz ancak hassas terörle mücadele operasyonları sırasında sivillerin hayatını korumak için bazı durumlarda yerel tahliye emirlerinin gerekli olabileceğini kabul ediyoruz" dedi.

Af Örgütü: İsrail’in Batı Şeria’ya saldırılarında 142'si çocuk en az 622 Filistinli öldü

Sivillerin korunması çağrısı

İsrail'in "Batı Şeria'daki terörist faaliyetlerle mücadeleyi de içeren güvenlik ihtiyaçlarını" tanıdıklarını kaydeden sözcü, aynı zamanda İsrail'i, Batı Şeria'da sivilleri korumak için tüm tedbirleri almaya çağırdı.

Sözcü ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da "istikrarın korunması" konusunda endişeli olduklarını belirtti.

AB: Katz’ın açıklaması kabul edilemez

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Batı Şeria’daki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmeleri yönündeki açıklamasını, "Bu tümüyle kabul edilemez" şeklinde değerlendirdi.

Brüksel'de düzenlenen gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze'deki duruma değinen Borrell, "Her gün bir önceki günden daha korkunç. Ateşkes görüşmeleri bir günden diğerine kayıyor ve hiçbir sonuç alınamıyor. Bu arada bombalamalar devam ediyor, sivil kayıpların sayısı artıyor" dedi.

Borrell, Katz'ın "Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli" açıklamasını, "az çok Gazze'deki insanlara yaptıkları şeyin aynısı" olarak niteledi.

İsrailli bakanlara yaptırım önerisi

Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Gazze ve Batı Şeria'daki duruma karşı "seslerini yükseltmelerini" umduğunu söyledi.

Dün de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'i Gazze'de yaptığı yıkımı ve saldırıları Batı Şeria'ya taşımaması konusunda uyarmıştı.

Borrell, ayrıca İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinden sorumlu olan İsrailli bakanları, AB'nin yaptırım rejimine dahil etme önerisini AB ülkelerine ilettiğini ancak toplantının gayriresmi nitelikte olması nedeniyle herhangi bir karar çıkmayacağını belirtti.

Bakan Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın "Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli" açıklamasını kınadı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bunun, İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarının kanıtı olduğunu belirtti: "Kana doymayan bebek katili İsrail, yeni kurbanları hedefine koymuştur. İsrail'in yaptığı soykırıma ses çıkarmayan, dili lal olan ülkeler, Gazze'de yaşanan katliamı görmezden gelmeye devam ettikçe tüm insanlık tehdit altındadır. Soykırımcı İsrailli yetkililer, en kısa sürede uluslararası hukuk önüne çıkarılmalı ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır."

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki kentlerin mülteci kamplarına başlattığı ve ikinci gününde de devam eden saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17'ye yükseldi. Ayrıca İsrail güçlerine eşlik eden buldozerler, kentteki ve kamptaki altyapıyı tahrip ediyor, önüne çıkan araçları sürüklüyor. İş makineleri, Filistin beldelerindeki altyapıya, özel mülklere zarar verdi. İsrail ordusu, Nur Şems Mülteci Kampı'nda 18 Nisan'da da baskın düzenlemiş ve kamptaki saldırılar iki gün devam etmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)