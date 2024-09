ABD Başkanlığı için Harris ve Trump arasındaki yarış kızışıyor

Seçiciler Kurulu ve "salıncak eyaletler"

ABD'de Başkanlık seçimlerini toplam ulusal oyun çoğunluğunu alan aday değil, 50 eyaletten seçilen 538 üyeli Seçiciler Kurulu'nun ("Electoral College") yarıdan bir fazlasının [270] oyunu alan aday kazanıyor. Her eyalette birinci gelen parti, o eyalete tanınan Seçiciler Kurulu üyeliklerinin tamamını alıyor. Bu nedenle, ülke çapında daha çok oy alan adayın partisinin, Seçiciler Kurulu üyeliklerinde geride kalması mümkün. 2016 seçimlerinde Demokrat Parti adayı Hillary Clinton ülke genelinde Trump'tan 2 milyon fazla oy almasına karşın, Başkanlığı, Seçiciler Kurulu'na daha çok üye gönderen Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ele geçirmişti. Bu sistem dolayısıyla, her zaman Cumhuriyetçilere ve her zaman Demokratlara oy veren eyaletlerden geriye kalan ve her seçimde farklı yönde çoğunluklar oluşturdukları için "salıncak" denilen eyaletler, ABD başkanlık seçimlerinde belirleyici bir önem kazanıyor.