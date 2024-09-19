ABD Başkanlığı için Harris ve Trump arasındaki yarış kızışıyor

ABD'de basın kuruluşları ve anket şirketlerinin ortaklaşa anketleri iki adayın birbirilerine Amerika ölçeğinde net bir üstünlük sağlayamadığını seçim sonuçlarını büyük ölçüde salıncak eyaletlerin belirleyeceğini gösteriyor.

Seçiciler Kurulu ve "salıncak eyaletler" ABD'de Başkanlık seçimlerini toplam ulusal oyun çoğunluğunu alan aday değil, 50 eyaletten seçilen 538 üyeli Seçiciler Kurulu'nun ("Electoral College") yarıdan bir fazlasının [270] oyunu alan aday kazanıyor. Her eyalette birinci gelen parti, o eyalete tanınan Seçiciler Kurulu üyeliklerinin tamamını alıyor. Bu nedenle, ülke çapında daha çok oy alan adayın partisinin, Seçiciler Kurulu üyeliklerinde geride kalması mümkün. 2016 seçimlerinde Demokrat Parti adayı Hillary Clinton ülke genelinde Trump'tan 2 milyon fazla oy almasına karşın, Başkanlığı, Seçiciler Kurulu'na daha çok üye gönderen Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ele geçirmişti. Bu sistem dolayısıyla, her zaman Cumhuriyetçilere ve her zaman Demokratlara oy veren eyaletlerden geriye kalan ve her seçimde farklı yönde çoğunluklar oluşturdukları için "salıncak" denilen eyaletler, ABD başkanlık seçimlerinde belirleyici bir önem kazanıyor.

"Salıncak" Pennsylvania

eyaletinde Harris önde

Washington Post gazetesinin başkanlık seçimlerinin sonucunu belirlemekte büyük payı olduğu düşünülen Pennsylvania'daki anketine göre, Harris ile Trump "istatistiksel olarak eşit" görünüyor. Ankette, Harris ve Trump'ın TV'den canlı yayınlanan tartışmalarından 1 hafta sonra, Pennsylvania'daki olası seçmenlerin iki adayı da yüzde 48 desteklediği, ancak yalnızca kayıtlı seçmenler dikkate alındığında da Harris'in yüzde 48, Trump'ın ise yüzde 47 oy alabileceği ortaya çıktı.

Pennsylvania'da, TV'den canlı yayınlanan tartışmanın sorulduğu anket katılımcılarından yüzde 54'ü Harris'in, yüzde 27'si ise Trump'ın daha iyi olduğunu söylerken, yüzde 17'si ikisinin de başarılı olmadığı görüşünü paylaştı.

Pennsylvania seçmenleri, demokrasiye sahip çıkmada yüzde 48'e 45 ile Harris'i desteklerken, ekonomide yüzde 51'e 42 ve göçmenlik politikalarında da yüzde 52'ye 39 Trump'ı tercih etti.

ABD'de, farklı seçimlerde farklı siyasi tercih ortaya koyduğu için "salıncak eyaletler" diye anılan grupta yer alan Pennsylvania'da, 2016 başkanlık seçimlerinde Trump, 2020'deki seçimlerde ise Biden sadece birer farkla yarışı önde tamamlamış ve Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna oturmayı başarmıştı.

New York Times, Philadelphia Inquirer ve Siena College'ın yaptığı yeni anketlere göre, Kamala Harris TV tartışmasındaki performansının üstünlüğüne karşın bir önceki anketlerle karşılaştırıldığında ülke çapında ve salıncak eyaletlerden Pennsylvania'daki yeni anketlerde çok fazla ilerleme kaydedemedi. Ancak Pennsylvania'daki sonuçlar gene de Harris kampanyasını memnun edecek düzeyde.

Ülke çapında yapılan seçim anketinde, Trump ve Harris'in yüzde 47'lik bir desteğe sahip oldukları, yarışın başa baş sürdüğü tespiti paylaşıldı.

Ulusal ankette olası seçmenler, "Kamala Harris'in başkanlık tartışmasında ne kadar başarılı olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusuna yüzde 67 olumlu yanıt verirken, aynı soru Trump için sorulduğunda bu rakam yüzde 40'ta kaldı.

Bununla birlikte aynı anketin Pennsylvania eyaleti özelinde ise Washington Post'un sonuçlarından farklı olarak, Harris'in Trump'a yüzde 50'ye karşı yüzde 46 ile 4 puan üstün olduğu belirtildi.

Anketin paylaşıldığı New York Times gazetesi, Harris'in Pennsylvania'da, ulusal anketlerdekinden daha güçlü olmasının "şaşırtıcı" olduğunu, 2016'dan beri en çekişmeli eyaletler arasında yer alan salıncak eyaletin "ülke geneline göre daha Cumhuriyetçi eğilim göstere geldiğini"ni yazdı.

Seçim bugünkü anketlerdeki

gibi biterse Harris kazanıyor

New York Times gazetesi anketlerin seçim sonuçlarıyla tam olarak örtüşmesinin söz konusu olmamasına karşın mevcut anket ortalamalarında önde olduğu her eyaleti kazanırsa, Harris'in gerekli 270 seçiciler kurulu üyesine ulaşmayı başaracağını öngörüyor.

Her iki anketin de Trump'a yönelik 15 Eylül'deki ikinci suikast girişimi öncesinde yapıldığı göz önüne alındığında, sonraki anketlerde bu olayın nasıl yansıyacağı da önemli sorular arasında.

(AEK)