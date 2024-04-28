ABD başkanları arasında en düşük desteği alan Biden oldu

Merkezi ABD'de bulunan araştırma şirketi Gallup, Joe Biden'ın, tüm ABD başkanları arasında ilk dönemi sırasında en düşük desteği alan isim olduğunu açıkladı.

Gallup’un ABD'deki başkanların ilk dönemlerine ilişkin destek verilerini içeren çalışmasına göre, henüz ilk başkanlık dönemini yürüten Biden, yüzde 38,7 oranında destek aldı. Bu oran, tüm başkanların ilk dönem aldıkları destek arasında en düşüğü oldu.

İlk döneminde Donald Trump yüzde 46,8, Barack Obama yüzde 45,9 destek almıştı.

ABD’de seçim süreci

15 Ocak'ta Iowa'da başlayan ve Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının kendi partiler içinde başkan adayı olmak için yarıştığı ön seçim süreci, 8 Haziran'da sona erecek.

Ardından 15-18 Temmuz'da Cumhuriyetçi Partinin Milwaukee'deki parti kongresinde, 19-22 Ağustos'ta ise Demokrat Partinin Chicago'daki parti kongresinde, ön seçimlerde seçilen delegelerin de oylarıyla partilerin başkan adayları resmen belirlenip açıklanacak.

Başkanlık seçimi 5 Kasım’da yapılacak.

Demokrat Partide başkan adayının belirlenmesi sürecinde toplam 3 bin 934 delege, Cumhuriyetçi Partide ise aynı süreç için toplam 2 bin 429 delege ön seçimlerde belirleniyor. ABD’de devam eden ön seçim sürecinde Demokrat Parti’de ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi Partide de Donald Trump, partilerinin, başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaştı.

Bu sonuçların ardından her iki isim de 2020 yılındaki tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından 5 Kasım'da bir kez daha ABD başkanlığı için karşı karşıya gelmeye yaklaştı.