ABD Başkanı Trump’a, Epstein dosyalarında adının geçtiği bildirildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın adı, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein’a dair Adalet Bakanlığı dosyalarında yer aldı.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Trump’ın ismi resmî belgelerde “birçok kez” geçiyor.

Gelişme, Kongre’nin Epstein’ın sevgilisi ve “suç ortağı” Ghislaine Maxwell’i ifadeye çağırmasının ardından gündeme geldi.

Reuters’ın haberine göre bu bilgi, halihazırda Epstein dosyaları nedeniyle siyasi baskı altında olan Trump yönetimi açısından yeni bir krize neden oldu. Trump destekçileri yıllardır Epstein’in cinsel istismar ağı ve 2019’daki cezaevi ölümüyle ilgili komplo teorilerini gündeme taşıyordu.

Haberde, Adalet Bakanı Pam Bondi’nin mayıs ayında Trump’a belgelerde adının geçtiğini bildirdiği öne sürüldü. Bondi’nin, dosyada başka yüksek profilli kişilerin de isminin geçtiğini ve bakanlığın yeni belge yayımlamayı planlamadığını aktardığı belirtildi.

Beyaz Saray ise Trump ile Epstein arasındaki ilişkiyi önemsiz göstermeye çalıştı. Başkanlık sözcüsü Steven Cheung yazılı açıklamasında, “Başkan onu kulüpten kovmuştu. Bu, Demokratlar ve liberal medya tarafından uydurulan sahte haberlerin devamıdır,” dedi.

Ancak Trump, 1990’lı ve 2000’li yılların başında Epstein’la arkadaşlık etmişti. Adı, Epstein’in özel jetinin uçuş kayıtlarında ve iletişim rehberinde birden çok kez geçiyor. Trump ise Epstein’in uçağında hiç bulunmadığını iddia ediyor.

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Ghislaine Maxwell ifadesi için çağrıldı

ABD Temsilciler Meclisi’nde hem Demokratlardan hem de yaklaşık bir düzine Cumhuriyetçi’den oluşan bir grup, Epstein dosyalarıyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak istiyor.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, çarşamba günü yapılan oylamada Adalet Bakanlığı’nın Epstein belgelerini teslim etmesi için çağrı çıkarılmasına 8’e 2 oyla karar verdi.

Oylamada üç Cumhuriyetçi vekil de Demokratlarla birlikte hareket etti. Komite ayrıca Ghislaine Maxwell’i 11 Ağustos’ta Florida’daki Tallahassee Cezaevi’nde ifade vermeye çağırdı.

Komite Başkanı James Comer, Maxwell’e gönderdiği çağrı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Adalet Bakanlığı sizin ve Bay Epstein hakkındaki ek bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanırken, Kongre’nin insan kaçakçılığı yasalarının uygulanması ve bu soruşturmaların yürütülmesi konusunda denetim görevi gereği sizden bilgi alması zorunludur. Özellikle, federal makamların cinsel suçlarda kovuşturma ve cezasızlık anlaşmalarına yaklaşımını gözden geçirmek ve olası yasal düzenlemeleri değerlendirmek adına ifadenize ihtiyaç duyulmaktadır.”

10 milyar dolarlık dava açtı

Trump geçen hafta, Epstein’ın doğum günü için hazırlanan 2003 tarihli bir albümde yer aldığı iddia edilen cinsel içerikli mektup nedeniyle Wall Street Journal ve sahibi Rupert Murdoch’a 10 milyar dolarlık iftira davası açtı.

Mektubu yazdığını reddeden Trump, haberi yayımlayan gazeteye dava açtıktan sonra, Beyaz Saray da haberi yapan muhabiri İskoçya’ya yapılacak geziye katılmaktan men etti.

Öte yandan ABD’de Donald Trump yönetimi, 21 Temmuz’da siyah haklarının sembol isimlerinden Martin Luther King’in suikastıyla (1968) ilgili 240 binden fazla sayfadan oluşan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgelerini, ailesinin itirazına rağmen, kamuoyuyla paylaştı.

Sivil Haklar Hareketi’nden Rahip Al Sharpton “Trump’ın suikast dosyalarını açıklaması adalet için değil; bu hamle, Epstein dosyalarının yol açtığı krizin üzerini örtme girişimi,” dedi.

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