DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 09.01.2026 11:15 9 Ocak 2026 11:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.01.2026 11:24 9 Ocak 2026 11:24
Okuma Okuma:  2 dakika

ABD Başkanı Trump: Uluslararası hukuka ihtiyacım yok

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times’tan dört muhabirin güncel gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayarak “Venezuela’da uzun süre kalabiliriz” mesajı verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

ABD Başkanı Trump: Uluslararası hukuka ihtiyacım yok
Trump ve Netanyahu, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te New York Times (NYT) gazetesine kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

Yaklaşık iki saat süren görüşmede Trump, ABD’nin uluslararası hukuka uygun hareket edip etmeyeceği konusunda dikkat çekici açıklamalar yaparken, ülkesinin ulusal çıkarlarına vurgu yaptı.

ABD Başkanı, küresel yetkilerinin herhangi bir sınırı olup olmadığı sorusuna, “Evet, bir şey var; kendi ahlâkım, kendi aklım. Beni durdurabilecek tek şey bu. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok,” yanıtını verdi.

Trump, uluslararası hukukun nasıl tanımlandığına bağlı olarak bu ilkelere uyup uymayacaklarına karar verdiklerini belirtti.

Kendi yönetiminin uluslararası hukuka uyup uymayacağı sorusuna, “Uyarız,” cevabını veren Trump, yine de ABD’yi kısıtlayan uluslararası hukuki durumlar olduğunda “karar merciinin kendisi olacağını” ifade etti.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile görüşme

NYT’den dört muhabirle yaptığı görüşme başladıktan kısa bir süre sonra Trump, kaydı durdurarak Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’dan gelen bir telefonu yanıtladı. Görüşme, Trump’ın Kolombiya’yı “kokain merkezi” olduğu iddiası nedeniyle hedef alabileceğini söylemesinden günler sonra gerçekleşti.

Bağlantı sağlandığında Trump, konuşmanın içeriğinin kayıt dışı kalması koşuluyla Times muhabirlerinin Oval Ofis’te kalarak görüşmeyi dinleyebileceğini belirtti.

ABD Başkanı, görüşmenin ardından “Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmek büyük bir onurdu,” dedi: “Kendisi, aramızdaki uyuşturucu ve diğer anlaşmazlıklar konusunda durumu açıklamak için aradı. Aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum.”

Telefon görüşmesi sırasında odada olan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de görüşmeyi çok verimli olarak nitelendirdi.

Vance, görüşmenin Karayipler bölgesinde suç kartellerinin gücünü zayıflatarak barışı teşvik etmeye yönelik daha geniş çabalara destek verme fırsatı sunacağını belirtti.

“Venezuela’da uzun süre kalabiliriz” mesajı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu 3 Ocak’ta Caracas’taki evinden askerî operasyonla kaçırmalarını savunan Trump, Venezuela’nın ABD’ye çok sayıda suçluyu ve yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi gönderdiği yönündeki sözlerini tekrarladı.

Venezuela’da ne kadar “kalacakları” konusunda net bir süre belirtmekten kaçınan ABD Başkanı, bu ülkedeki yönetim nüfuzlarının “uzun yıllar” süreceğini belirterek, “Bunu sadece zaman gösterecek,” dedi.

Trump, Venezuela ile Çin-Tayvan ilişkisini kıyaslarken aradaki farklara dikkat çekti ve Venezuela’yı “gerçek bir tehdit” olarak nitelendirdi, Çin’in Tayvan’a müdahale etmesini beklemediğini söyledi ve böyle bir şey olmasını ummadığını belirtti.

Ayrıca Trump, “Grönland’a sahip olmanın çok önemli” olduğunu vurgulayarak bu adanın stratejik önemine işaret etti; ancak Grönland’ın kontrolü ile NATO’yu sürdürme öncelikleri arasında doğrudan bir cevap vermekten kaçındı. (TY)

Trump, Grönland ısrarını sürdürüyor
Trump, Grönland ısrarını sürdürüyor
5 Ocak 2026
Haber Yeri
İstanbul
ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi nicolas maduro donald trump Gustavo Petro Latin Amerika the new york times
