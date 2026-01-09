ABD Başkanı Trump: Uluslararası hukuka ihtiyacım yok

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te New York Times (NYT) gazetesine kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

Yaklaşık iki saat süren görüşmede Trump, ABD’nin uluslararası hukuka uygun hareket edip etmeyeceği konusunda dikkat çekici açıklamalar yaparken, ülkesinin ulusal çıkarlarına vurgu yaptı.

ABD Başkanı, küresel yetkilerinin herhangi bir sınırı olup olmadığı sorusuna, “Evet, bir şey var; kendi ahlâkım, kendi aklım. Beni durdurabilecek tek şey bu. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok,” yanıtını verdi.

Trump, uluslararası hukukun nasıl tanımlandığına bağlı olarak bu ilkelere uyup uymayacaklarına karar verdiklerini belirtti.

Kendi yönetiminin uluslararası hukuka uyup uymayacağı sorusuna, “Uyarız,” cevabını veren Trump, yine de ABD’yi kısıtlayan uluslararası hukuki durumlar olduğunda “karar merciinin kendisi olacağını” ifade etti.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile görüşme NYT’den dört muhabirle yaptığı görüşme başladıktan kısa bir süre sonra Trump, kaydı durdurarak Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’dan gelen bir telefonu yanıtladı. Görüşme, Trump’ın Kolombiya’yı “kokain merkezi” olduğu iddiası nedeniyle hedef alabileceğini söylemesinden günler sonra gerçekleşti. Bağlantı sağlandığında Trump, konuşmanın içeriğinin kayıt dışı kalması koşuluyla Times muhabirlerinin Oval Ofis’te kalarak görüşmeyi dinleyebileceğini belirtti. ABD Başkanı, görüşmenin ardından “Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmek büyük bir onurdu,” dedi: “Kendisi, aramızdaki uyuşturucu ve diğer anlaşmazlıklar konusunda durumu açıklamak için aradı. Aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum.” Telefon görüşmesi sırasında odada olan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de görüşmeyi çok verimli olarak nitelendirdi. Vance, görüşmenin Karayipler bölgesinde suç kartellerinin gücünü zayıflatarak barışı teşvik etmeye yönelik daha geniş çabalara destek verme fırsatı sunacağını belirtti.