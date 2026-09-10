ABD Başkanı Trump'tan yanıt: İran'la savaş ne zaman bitecek?

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin "harika" geçtiğini belirterek, Putin'in Ukrayna konusunda anlaşma yapmak istediğini söyledi.

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"Putin bir anlaşma yapmak istiyor"

ABD Başkanı Trump, Washington’dan Teksas’a hareketi öncesinde havalimanında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Putin ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Trump, "Harika bir görüşme yaptık. Bir anlaşma yapmak istiyor. Eğer Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bir anlaşma yapmak isterse bu çok güzel olur" dedi.

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Putin ile Zelenskiy arasında neden bugüne kadar anlaşma sağlanamadığı sorusuna da yanıt veren Trump, iki liderin "birbirinden nefret ettiğini" söyledi.Barış anlaşmasına ulaşılması için her iki liderle de görüştüğünü belirten Trump, iki lider arasında doğrudan görüşmeye de açık olduğu mesajını verdi.Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, dün yaptığı açıklamada, yaklaşık bir saat süren Trump-Putin görüşmesini “yapıcı” ve “samimi” olarak nitelendirmiş; görüşmede Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Moskova ve Kiev’deki temaslarının da ele alındığını bildirmişti.

"İsrail ile görüşeceğim"

ABD Başkanı Trump, aralarında İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğu 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticarete yönelik kısıtlama kararı hakkında da konuştu.

ABD’nin bu adıma katılıp katılmayacağına ilişkin soruya Trump, "Bunu yeni gördüm. Bu konuyu İsrail ile görüşeceğim ve ne düşündüklerini öğreneceğim. Neler olup bittiğini anlıyorum ancak bunun neden birdenbire şimdi gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum" yanıtını verdi.

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ürün ticaretine yönelik kısıtlamalar getirme yönünde adım atacaklarını açıklamıştı.

"Daha fazla dayanamazlar"

Trump, İran'la şu anda herhangi bir müzakere yürütmediklerini de belirtti.ABD'de akaryakıt fiyatlarının ne zaman düşeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerine işaret eden Trump, "Bence savaş seçimlerden hemen sonra sona erecek çünkü artık daha fazla dayanamazlar" diye konuştu.

İran'ın ABD'deki Kongre ara seçimlerini etkilemeye çalıştığını öne süren Trump, bu iddiasına ilişkin ayrıntı vermedi. Trump, İran'la savaşın temel amacının Tahran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu yineledi.

Hürmüz Boğazı’na ilişkin de konuşan Trump, ABD donanmasının bölgede "tam kontrol" sahibi olduğunu savunarak, boğazdan her gün çok sayıda petrol tankerinin geçtiğini ifade etti.

(FY)