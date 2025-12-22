ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 22.12.2025 08:20 22 Aralık 2025 08:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.12.2025 08:23 22 Aralık 2025 08:23
Okuma Okuma:  2 dakika

ABD Adalet Bakanlığı: Epstein dosyalarındaki Trump'a ait tüm materyaller yayınlanacak

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarında, Başkan Donald Trump'a ait ne kadar materyal varsa hepsinin yayınlanacağını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

ABD Adalet Bakanlığı: Epstein dosyalarındaki Trump'a ait tüm materyaller yayınlanacak
Donald Trump ve Epstein, Trump'ın Mar-a-Lago malikanesindeki bir partide/ NBC

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Blanche, ABD’de çocuklara yönelik cinsel istismar ağı kurmak suçlamasıyla yargılanırken hapiste hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein’ın  dosyalarında, Trump'a ait ne kadar materyal varsa hepsinin yayınlanacağını dile getirdi.

NBC haber kanalına konuşan Blanche, Epstein ile bağlantılı dosyalarda Trump'ın yer aldığı tüm materyallerin yayınlanacağını, ABD Başkanı'nın bu konuda "saklayacak bir şeyi olmadığını" söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre, Blanche, Epstein dosyalarındaki Trump'la ilgili her türlü belge ve fotoğrafın paylaşılıp paylaşılmayacağıyla ilgili soruya, "Evet, evet, bunu 3-4 kez söyledim, daha önce de söyledik ve Başkan Trump da seçilmeden önce defalarca söyledi. Seçildikten sonra da tüm yaz boyunca, 'Saklayacak hiçbir şeyim yok.' diye aynı şeyi söyledi." yanıtını verdi.

Epstein dosyalarında ister Trump olsun ister başka biri olsun herkesin fotoğrafının yayınlanacağını net şekilde ifade eden Blanche, sadece "hayatta kalan mağdurların hariç tutulacağının" altını çizdi.

Blanche, iki gün önce paylaşılan dosyalarda, Epstein'in fuhuş ağına düşmüş ve hala hayatta olan bazı kadınların da fotoğraflarının yer aldığının tespit edildiğini öne sürerek, söz konusu fotoğrafların kaldırılmasının Başkan Trump'la "hiçbir ilgisi olmadığını", bunun mağdurların avukatlarının talebi üzerine gerçekleştiğini kaydetti.

Bakan Yardımcısı, "Mükemmel bilgilere sahip değiliz. Bu nedenle mağdur hakları gruplarından bu tür fotoğraflarla ilgili bilgi aldığımızda fotoğrafı kaldırıp soruşturma başlatıyoruz." dedi.

Adalet Bakanlığı internet sitesinden 16 dosya kaldırılmıştı

ABD'de dün birçok medya kuruluşu, Trump'ın fotoğrafları da dahil 16 dosyanın Adalet Bakanlığı internet sitesinden kaldırıldığını bildirmişti.

Adalet Bakanlığı ise yanıt olarak "Ek bilgiler aldıkça yasalara uygun olarak fotoğraflar ve diğer materyaller incelenmeye ve gerektiğinde sansürlenmeye devam edecektir." açıklamasını yapmıştı.

Jeffrey Epstein davası

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kıza cinsel istismarda bulunmak ve cinsel istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019’da intihar etti.

Epstein’in partneri Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için kız çocuklarının istismar ağına çekilmesi organizasyonunda Epstein’a yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu ve 20 yıl hapis cezası aldı.

Epstein’ın istismar ettiği isimlerden biri olan Virginia Giuffre, Prens Andrew’un da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini söyleyerek 2021’de New York’ta dava açtı. Andrew bu nedenle “prens” unvanını kaybetti.

(EMK)

çocuk istismarcıları ÇOCUK İSTİSMARI Jeffrey Epstein trump
ilgili haberler
ABD Kongresi, Epstein dosyasını yeniden gündeme taşıyan görselleri yayınladı
4 Aralık 2025
/haber/abd-kongresi-epstein-dosyasini-yeniden-gundeme-tasiyan-gorselleri-yayinladi-314169
TRUMP DOSYALARDA KENDİ ADINI KARARTTIRMIŞ
ABD Temsilciler Meclisi Adalet Bakanlığına "Epstein Dosyaları"nın tamamını açıklama emri verdi
19 Kasım 2025
/haber/abd-temsilciler-meclisi-adalet-bakanligina-epstein-dosyalari-nin-tamamini-aciklama-emri-verdi-313660
Demokratlar, Epstein’ın Trump’tan bahsettiği yeni e-postaları yayımladı
13 Kasım 2025
/haber/demokratlar-epsteinin-trumptan-bahsettigi-yeni-e-postalari-yayimladi-313501
Epstein belgelerinde Elon Musk ayrıntısı
27 Eylül 2025
/haber/epstein-belgelerinde-elon-musk-ayrintisi-311984
Epstein davasında yeni gelişme: 33 bin sayfalık belge kamuoyuna açıldı
3 Eylül 2025
/haber/epstein-davasinda-yeni-gelisme-33-bin-sayfalik-belge-kamuoyuna-acildi-311093
MUSK-TRUMP HESAPLAŞMASI BÜYÜYOR
Elon Musk: "Donald Trump'ın adı Epstein -pedofili- dosyasında"
5 Haziran 2025
/haber/elon-musk-donald-trump-in-adi-epstein-pedofili-dosyasinda-308108
