ABD: Adalet Bakanı Bondi, Epstein dosyalarını sansürledi, milletvekilleri bakana yaptırım arıyor

ABD Adalet Bakanlığının cinsel suçlardan mahkum Jeffrey Epstein'in başta ABD Başkanı Trump olmak üzere önde gelen sermayedar ve siyasetçilerin fotoğraf ve video kayıtlarını da kapsayan tüm dosyalarının yalnızca bir kısmını açıklaması infial yarattı.

Epstein dosyası kapsamındaki cinsel suçların mağdurlarının yanı sıra iki milletvekili (Temsilciler Meclisi üyesi) Kongrenin tüm dosyaları yayımlama kararına karşın binlerce belgeyi saklamasına tepki gösterdi ve ABD Adalet Bakanı ve Başsavcı Pam Bondi'ye yönelik yasal işlem başlatacaklarını açıkladılar.

BBC'nin haberine göre, Epstein dosyalarının açıklanması için çaba gösterenlerin başında gelenlerden Cumhuriyetçi milletvekili Thomas Massie, Adalet Bakanını Kongre kararlarını yürütme zorunluluğunu yerine getirmemekten dava edeceğini söyledi.

Senato Demokrat Grup Başkanı Chuck Schumer de pazartesi günü, Trump yönetiminin dosyaları tam olarak yayımlamamasından "Adalet Bakanlığı'nı sorumlu tutarak" Senato nezdinde yasal işlemleri başlatmak üzere karar tasarısı sunacağını söyledi.

Konu, Senato ocakta toplandığında ele alınacak. Schumer, tam dosya arşivinin yayımlanmasına ilişkin yasanın iki partinin ortak çabasıyla çıkarıldığını belirterek Cumhuriyetçi senatörlerin de kendisine destek olmasını istedi.

"Epstein dosyaları"nın öyküsü

"Epstein dosyaları", ABD Adalet Bakanlığının Epstein hakkında yürüttüğü iki ceza soruşturması boyunca derlediği bilgi arşivini ifade ediyor.

Arşivdeki dosyaların tamamının yayımlanmasını zorunlu kılan yasa, taraftarları ve kendi Cumhuriyetçi Partisinin üyelerinin de baskısı altında kalan ABD Başkanı Donald Trump tarafından kasımda imzalanmıştı. Geçtiğimiz cuma günü, bu dosyaların yayımlanması için verilen son tarihti.

Adalet Bakanlığı dosyalardaki bazı materyalleri yayımlamış olmakla birlikte birçok belge sansürlenmiş ve başka bilgiler de tamamen gizlenmişti. 2024 seçimleri öncesinde Trump'ın avukatlığını yapan Pam Bondi yönetimindeki bakanlığın uygulaması Cumhuriyetçi Massie ve onu dstekleyenlerin yanı sıra Epstein'ın istismar mağdurlarının da öfkesini ayaklandırdı. Trump henüz bir yorumda bulunmadı. Adalet Bakanlığı da önümüzdeki haftalarda daha çok materyalin yayımlanacağını söylüyor.

Ancak pazar günü ABD'nin önde gelen TV kanallarından CBS'in "Face the Nation" (Ulusla Yüzleşme) programında konuşan Massie, Adalet Bakanlığının "kanunun ruhuna ve lafzına aykırı davrandığını" söyledi.

Massie, "Mağdurlar açısından adaleti sağlamanın en hızlı ve bence en etkili yolu, Pam Bondi'ye karşı kongreye doğrudan itaatsizlik başvurusunda bulunmaktır. Bu mahkemelerde sürünmeyi gerektirmez" dedi.

Kongrenin tarihten gelen ancak son yüzyılda fiilen hiç kullanılmamış olan bu yetkisine göre, Kongre, söz konusu kişiyi tutuklatıp gözaltına alabilir. Ancak günümüzde siyasal maliyetinin yüksekliği nedeniyle bu yol tercih edilmiyor.

Massie, Epstein dosyalarının tamamının yayımlanması kampanyasında da öne çıkan Demokrat kongre üyesi Ro Khanna'ya göndermede bulunarak "onunla şu anda bu konu hakkında konuşuyoruz ve karar tasarısı taslak hazırlıyoruz." dedi.

Aynı programda konuşan Khanna, itaatsizlik davasının nasıl işleyebileceği konusunda ayrıntılara girdi: "İki partili bir koalisyon kuruyoruz ve bu koalisyon, Pam Bondi'nin bu belgeleri yayımlamadığı her gün için para cezası kesecek," dedi.

Massie, Bondi'ye karşı harekete geçmeye hazırlananlar için bir başka seçenek olan azil girişiminin aksine, bu "itaatsizlik" davasının yalnızca Temsilciler Meclisinin desteğini gerektirecek olmasının uygulanmasını kolaylaştıracağını söyledi.

Pam Bondi meydan okuyor mu?

Pazar günü başka bir kanala röportaj veren Bondi'nin yardımcısı Todd Blanche meydan okudu. Kongre üyelerinden gelen tehditleri ciddiye alıp almadığını söyledi: "Hiç de değil. Hadi bakalım. Yasaya uygun davranmak için yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz."

Blanche, görevin büyüklüğüne dikkat çekti. "Bir milyon sayfadan fazla belgeden bahsediyoruz," dedi. "Bunların neredeyse tamamı mağdur bilgilerini içeriyor."

Şöyle devam etti: "Ve eğer yasa gereği her şeyi cuma günü değil de, önümüzdeki hafta ve ondan sonraki hafta da sunsak, bu yine de yasanın gereğini yerine getirmek demektir."

Aynı programda söz alan Demokrat Senatör Tim Kaine, itaatsizlik veya azil girişimleri için "erken" değerlendirmesi yaptı. Kaine, "Eğer biri ayak sürüyorsa, ayak uydurmasını zorlamak üzere bütçe tasarılarında ve diğer ortamlarda araçlarımız var ve ben bu araçlara odaklanmayı tercih ederim," dedi.

Blanche, başka bir kanalda da cuma günü yayınlanan Epstein ile ilgili bazı dosyaların, mağdurların kaygıları nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından web sitesinden kaldırıldığını bu dosyalardan birinin -Trump'ı gösteren bir fotoğrafın- daha sonra incelemeden sonra yeniden yayımlandığını belirtti.

