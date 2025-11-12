ABD: 8 Demokrat senatör hükümetin açılması için pat durumunu sona erdirdi

ABD Senatosu pazartesi günü, ABD tarihininin en uzun süren hükümet kapanmasını sona erdirecek bir uzlaşmayı onaylayarak milyonlarca kişinin gıda yardımlarını aksatan, yüz binlerce federal çalışanın maaşını alamamasına ve hava trafiğinin aksamasına neden olan haftalardır süren çıkmazı sona erdirdi.

Anlaşma bugün Temsilciler Meclisinde

Meclis Başkanı Mike Johnson, anlaşmayı çarşamba günü geçirmek ve yasalaşması için Trump'a göndermek istediğini söyledi. Trump, hükümeti yeniden açma anlaşmasını "çok iyi" diye niteledi. Anlaşma, fonlamayı 30 Ocak'a kadar uzatacak ve federal hükümetin 38 trilyon dolarlık borcuna yılda yaklaşık 1,8 trilyon dolar daha ekleme yoluna girmesini sağlayacak.

60'a 40 oyla kabul edilen anlaşma Senatodaki Cumhuriyetçilerin tamamına yakını ve yıl sonunda sona erecek sağlık yardımlarına devlet fonlarını bağlamaya çalışan sekiz Demokratın desteğiyle kabul edildi. Anlaşma, 24 milyon Amerikalıya fayda sağlayan bu yardımlar için aralıkta oylama yapılmasını öngörüyor. Ancak bu bir devam garantisi değil.

Anlaşma, Kongrenin 1 Ekim'de sonlanmasına izin verdiği federal kurumlara fon aktarmayı yeniden sağlayacak ve Başkan Donald Trump'ın federal personel sayısını azaltma kampanyasını durdurarak işten çıkarmaları 30 Ocak'a kadar engelleyecek.

Demokratlar öfkeli

Demokratların geçtiğimiz hafta New Jersey ve Virginia'da önemli seçimleri kazanması ve New York belediye başkanlığına bir demokratik sosyalisti seçmesinin ardından 8 senatörün ansızın hükümetin açılması için uzlaşmaya rıza göstermesi, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato veya Temsilciler Meclisi'nin asıl kavga konusu olan sağlık sigortası sübvansiyonlarını uzatmayı kabul edeceğinin garantisi olmadığını belirten birçok Demokrat arasında öfkeye yol açtı.

Bununla birlikte kapanmayı sona erdiren adımlar, 8 senatörün "ihaneti"nden çok, hükümetin kapalı kalmasının ve yüzbinlerce kamu görevlisinin daha uzun süre maaş almamaya göğüs germek zorunda olmasının sorumluluğunun Trump'a ciro edilmesini sağlamaya yönelik bir taktik olarak da değerlendiriliyor.

Ekim sonlarında gerçekleştirilen bir Reuters/Ipsos anketi, Amerikalıların yüzde 50'sinin hükümetin kapanmasından Cumhuriyetçileri, yüzde 43'ünün ise Demokratları sorumlu tuttuğunu ortaya koydu.



ABD borsaları, hükümetin yeniden açılmasına yönelik anlaşmada ilerleme kaydedildiği haberleriyle Pazartesi günü yükseldi.

Illinois Senatörü ve meclisin 2 numaralı Demokratı Dick Durbin. "Keşke daha fazlasını yapabilseydik," dedi. "Hükümetin kapanması bizi daha iyi politikalara yönlendirmek için bir fırsat gibi görünüyordu. İşe yaramadı."

Trump, milyarlarca dolarlık kamu harcamasını tek yanlı olarak iptal etti ve Kongre'nin mali konulardaki anayasal yetkisine müdahale ederek yüz binlerce çalışanın federal maaş bordrolarını aşağı çekti. Bu eylemler, Kongre tarafından çıkarılan geçmiş harcama yasalarını ihlal etti ve bazı Demokratlar, bundan sonra neden böyle bir harcama anlaşmasına oy vereceklerini sorguladı.

Yapılan Anlaşma, Trump'ın harcamaları daha fazla kısmasını engelleyecek belirli bir sınırlama içermiyor. Ancak, gelecek yıl 30 Eylül'e kadar SNAP gıda sübvansiyon programını finanse ederek Kongre'nin bu sürede hükümeti tekrar kapatması durumunda bu kez karşılaşılan aksaklıkların önüne geçecek.

SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), yani “Ek Gıda Yardımı Programı”, ABD’nin en büyük gıda destek programı. Eskiden “food stamps” (gıda pulları) olarak bilinen uygulama artık elektronik kart (EBT – Electronic Benefit Transfer) üzerinden yürütülüyor.

Program, düşük gelirli birey ve ailelere temel gıda maddeleri satın alabilmeleri için federal bütçeden sübvansiyon sağlıyor.

(AEK)