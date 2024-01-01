ABD 7 Ekim sonrası Akdeniz'e gönderdiği savaş gemilerini geri çekiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 7 Ekim sonrasında Akdeniz'e gönderdiği savaş filosundan USS Gerald R. Ford uçak gemisini geri çekecek.

Washington, 7 Ekim'da Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı harekatının hemen ertesinde İsrail'in saldırıya topyekun savaşla karşılık vermesi ardından ABD Donanması'nın en yeni ve en büyük savaş gemisi grubunu "İsrail'e destek vermesi ve İran ve Hizbullah'ın dahil olarak çatışmayı bölgesel savaşa dönüştürme olasılığı"na karşı "caydırıcı" olması amacıyla Doğu Akdeniz'e göndermişti.

ABD halen 7'si Doğu Akdeniz'de, 12'si Kızıldeniz'den geçerek Yemen Denizi ve Basra Körfezi'nde konuşlanmış 19 savaş gemisinden oluşan bir deniz gücü bulunduruyor.

ABD'li iki yetkilinin euronews'a verdiği bilgiye göre, taşıdığı binlerce deniz kuvvetleri personeli, 75 F-35, F-15 ve F-16 jet uçağı, A-10 saldırı uçakları, iki uçaksavar füze rampası ve iki RAM yerden havaya güdümlü füzesi ve iki ayrı radar sistemiyle USS Gerald R. Ford, "gelecek günlerde" bölgeden ayrılarak Virginia'daki üssüne dönecek.

2004'ün ilk dakikalarında Hamas ve İsrail'den saldırılar

2004'ün ilk dakikalarında saatler henüz 00.00'ı gösterdiği sırada İsrail ordusu Gazze'yi bombalarken Hamas'ın askeri kanadı İzettin el Kassam Tugayları'na bağlı savaşçılar da Tel Aviv'i roket yağmuruna tuttu.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, kentte gece boyunca düzenlenen İsrail saldırılarında en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada da, "İsrail'in Gazze'deki sivil katliamlarına yanıt olarak Tel Aviv'in M 90 roketleri ile vurulduğu" kaydedildi.

İsrail saldırılar sırasında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Gazze'de son durum

İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına yanıt olarak başlattığını bildirdiği Gazze savaşında şu ana kadar en az 9 bin 100'ü çocuk, 6 bin 500'ü kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451 kişi de yaralandı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edilmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'de halkın yüzde 85'i yerinden edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün (Pazar günü) yaptığı açıklamada, savaşın aylarca devam edeceğini belirtti.

(AEK)