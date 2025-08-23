ABD 55 milyon vize sahibini sürekli denetim altında tutacak: "ABD düşmanı olabilirler"

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ABD vizesi sahiplerinin "sürekli inceleme" altında olacağını açıkladı.

Associated Press haber ajansına açıklamada bulunan bir yetkili, "süre aşımı, suç işleme, kamu güvenliğine yönelik tehdit, herhangi bir terör etkinliğine katılma veya bir terör örgütüne destek sağlama" belirtileri görülmesi halinde vizelerin iptal edileceğini söyledi.

Göçmen karşıtlığını ikinci Başkanlık döneminin köşe taşı haline getiren Donald Trump, bu kapsamda toplu sınır dışılardan tam seyahat yasaklarına ve en son 6 bin öğrenci vizesi iptaline varıncaya kadar pek çok adım atmıştı.

Sosyal medya kayıtlarında Amerikan karşıtlığı olmayacak

Son uygulamayla kapsamlı inceleme çerçevesinde, ABD'ye gelecek öğrenci ve ziyaretçilerin sosyal medyada "Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına, kültürüne, hükümetine, kurumlarına veya kuruluş ilkelerine yönelik herhangi bir düşmanlık belirtisi" göstermiş olup olmadıkları araştırılacak.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerine ayrıca, "yabancı terörist oldukları belirlenmiş, ulusal güvenliğe yönelik diğer tehditleri savunan, onlara yardım ya da yataklık eden; ya da yasadışı antisemitik (Yahudi karşıtı) taciz veya şiddet uygulayan" kişileri tespit etme talimatı verildi.

ABD'yi sevmeyen ülkeye gelmesin

BBC'nin haberine göre, ABD ve Göçmenlik Hizmetleri sözcüsü Matthew Tragesser yaptığı açıklamada, "Amerika'nın imkanları, ülkeyi hor gören ve Amerika karşıtı ideolojileri destekleyenlere sunulmamalıdır" dedi.

Tragesser, ayrıca göçmenlik hizmetleri dairesinin "Amerikan karşıtlığını ortadan kaldıran politikalar uygulamak"la yükümlü olduğunu da sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Rubio: "Yabancı şöför de gelmesin, hayatımızı tehlikeye atıyorlar"

Açıklama öncesinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ABD'nin kamyon şoförlerine çalışma vizesi vermeyi "derhal" durduracağını açıklamıştı.

Rubio, Perşembe günü X'te yayınladığı bir gönderide, "ABD yollarında büyük TIR kullanan yabancı şoförlerin sayısının artması, Amerikalıların hayatını tehlikeye düşürüyor ve Amerikalı kamyon şoförlerinin geçim kaynaklarını baltalıyor" diye yazdı.

Trump'ın ocakta iktidara gelişinden bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ABD desteğiyle yürüttüğü savaşı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle ülke üniversitelerinin kampüslerinde bazı yabancı öğrenci tutuklanmıştı.

ABD, birkaç hafta önce de Malavi ve Zambiya yurttaşlarının turistik vize veya çalışma vizesi için 15 bin dolar (yaklaşık 750 bin TL ) depozito ödemeleri gerektiğini duyurdu.

Trump ayrıca 12 ülkeden yabancı uyrukluların ABD'ye seyahat etmesini yasakladı ve yedi ülkeye de kısmi kısıtlamalar getirdi.

Trump yönetimi, Mayısta ABD'de yaşayan 500 bini aşkın göçmenin yasal statüsünü geçici olarak iptal etme yetkisi elde etmişti. Hatta Trump, doğuştan yurttaşlık hakkını sona erdirmeye söz vermişti.

(AEK)