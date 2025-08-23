ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2025 00:45
 ~ Son Güncelleme: 23 Ağustos 2025 02:49
2 dk Okuma

WASHINGTON'DA PARANOYA NÖBETLERİ

ABD 55 milyon vize sahibini sürekli denetim altında tutacak: "ABD düşmanı olabilirler"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu yıl göçü azaltmak için çeşitli önlemler açıkladı ABD, ülkeye giriş veya kalış koşullarını ihlal edip etmediklerini değerlendirmek için 55 milyondan fazla ABD vizesi sahibinin kayıtlarını inceliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

ABD 55 milyon vize sahibini sürekli denetim altında tutacak: "ABD düşmanı olabilirler"
ABD sınırlarındaki kontrollerde sosyal medya hesapları vize iptalleri için kanıt olabilir/Fotoğraf: The Guardian

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ABD vizesi sahiplerinin "sürekli inceleme" altında olacağını açıkladı.

Associated Press haber ajansına açıklamada bulunan bir yetkili, "süre aşımı, suç işleme, kamu güvenliğine yönelik tehdit, herhangi bir terör etkinliğine katılma veya bir terör örgütüne destek sağlama" belirtileri görülmesi halinde vizelerin iptal edileceğini söyledi.

Göçmen karşıtlığını ikinci Başkanlık döneminin köşe taşı haline getiren Donald Trump,  bu kapsamda toplu sınır dışılardan tam seyahat yasaklarına ve en son 6 bin öğrenci vizesi iptaline varıncaya kadar pek çok adım atmıştı.

Sosyal medya kayıtlarında Amerikan karşıtlığı olmayacak

Son uygulamayla kapsamlı inceleme çerçevesinde, ABD'ye gelecek öğrenci ve ziyaretçilerin sosyal medyada "Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına, kültürüne, hükümetine, kurumlarına veya kuruluş ilkelerine yönelik herhangi bir düşmanlık belirtisi" göstermiş olup olmadıkları  araştırılacak.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerine ayrıca, "yabancı terörist oldukları belirlenmiş, ulusal güvenliğe yönelik diğer tehditleri savunan, onlara yardım ya da yataklık eden; ya da yasadışı antisemitik (Yahudi karşıtı) taciz veya şiddet uygulayan" kişileri tespit etme talimatı verildi.

ABD'yi sevmeyen ülkeye gelmesin

BBC'nin haberine göre, ABD  ve Göçmenlik Hizmetleri sözcüsü Matthew Tragesser yaptığı açıklamada, "Amerika'nın imkanları, ülkeyi hor gören ve Amerika karşıtı ideolojileri destekleyenlere sunulmamalıdır" dedi.

Tragesser, ayrıca göçmenlik hizmetleri dairesinin "Amerikan karşıtlığını ortadan kaldıran politikalar uygulamak"la yükümlü olduğunu da sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Rubio: "Yabancı şöför de gelmesin, hayatımızı tehlikeye atıyorlar"

Açıklama öncesinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ABD'nin kamyon şoförlerine çalışma vizesi vermeyi "derhal" durduracağını açıklamıştı.

Rubio, Perşembe günü X'te yayınladığı bir gönderide, "ABD yollarında büyük TIR kullanan yabancı şoförlerin sayısının artması, Amerikalıların hayatını tehlikeye düşürüyor ve Amerikalı kamyon şoförlerinin geçim kaynaklarını baltalıyor" diye yazdı.

Trump'ın ocakta iktidara gelişinden bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ABD desteğiyle yürüttüğü savaşı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle ülke üniversitelerinin kampüslerinde bazı yabancı öğrenci tutuklanmıştı.

ABD, birkaç hafta önce de Malavi ve Zambiya yurttaşlarının turistik vize veya çalışma vizesi için 15 bin dolar (yaklaşık 750 bin TL ) depozito ödemeleri gerektiğini duyurdu.

Trump ayrıca 12 ülkeden yabancı uyrukluların ABD'ye seyahat etmesini yasakladı ve yedi ülkeye de kısmi kısıtlamalar getirdi.

Trump yönetimi, Mayısta ABD'de yaşayan 500 bini aşkın göçmenin yasal statüsünü geçici olarak iptal etme yetkisi elde etmişti. Hatta Trump, doğuştan yurttaşlık hakkını sona erdirmeye söz vermişti.

(AEK)

Washington D. C.
ABD vizesi Amerikan karşıtlığı antisemitizm sosyal medya
GEREKÇE: GAZZE İŞGALİNİ PROTESTO
ABD Dışişleri Bakanlığı 6 bin öğrencinin vizesini iptal etti
20 Ağustos 2025
/haber/abd-disisleri-bakanligi-6-bin-ogrencinin-vizesini-iptal-etti-310618
GÖÇMEN DÜŞMANLIĞINA YARGI ENGELİ
ABD: Federal yargıç, Trump'ın ülkede doğan herkesin ABD yurttaşı olmasını önleyen kararını durdurdu
9 Ağustos 2025
/haber/abd-federal-yargic-trump-in-ulkede-dogan-herkesin-abd-yurttasi-olmasini-onleyen-kararini-durdurdu-310264
Trump, 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirdi
9 Haziran 2025
/haber/trump-12-ulkenin-vatandaslarina-abd-ye-seyahat-yasagi-getirdi-308181
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump’ın göçmen statülerini iptal etmesine onay
31 Mayıs 2025
/haber/abd-yuksek-mahkemesi-nden-trumpin-gocmen-statulerini-iptal-etmesine-onay-307949
ABD “Doğum Turizmi” İçin Vize Vermeyecek
24 Ocak 2020
/haber/abd-dogum-turizmi-icin-vize-vermeyecek-219070
ABD Vize Yasağını Kısmen Uygulamaya Başlayacak
27 Haziran 2017
/haber/abd-vize-yasagini-kismen-uygulamaya-baslayacak-187794
