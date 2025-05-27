ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2025 17:15
 ~ Son Güncelleme: 27 Mayıs 2025 17:35
2 dk Okuma

ABD, 20 ayda İsrail’e 90 bin tondan fazla silah ve ekipman gönderdi

ABD’nin Gazze Şeridi’nde saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e 90 bin tondan fazla silah ve askeri mühimmat gönderdiği bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD, 20 ayda İsrail’e 90 bin tondan fazla silah ve ekipman gönderdi
*Gazze Şeridi’nin sınır hattındaki İsrail ordusu tanklar, 20 Mayıs 2025. (Fotoğraf: AA)

İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD’den, Gazze Şeridi’nde 599 gündür saldırılarına devam eden Tel Aviv yönetimine askeri mühimmat taşıyan 800. uçağın bugün İsrail’e ulaştığı belirtildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre açıklamada, ABD’nin 7 Ekim’den bu yana İsrail’e zırhlı araç, mühimmat ve cephane de dahil olmak üzere 90 bin tondan fazla askeri ekipman ve silah gönderdiği ifade edildi.

2024'te dünya silahlanmaya 2,7 trilyon dolar harcadı
KÜRESEL ASKERİ HARCAMALAR REKOR SEVİYEDE
2024'te dünya silahlanmaya 2,7 trilyon dolar harcadı
28 Nisan 2025

Gazze’deki katliamlara ortak olmakla eleştirilen ABD’nin gönderdiği 90 bin tondan fazla askeri ekipman ve silahın, İsrail’e toplam 800 uçak ve 140 gemi seferiyle taşındığı kaydedildi.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 54 binden fazla Filistinli öldürülmesine rağmen, başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin Tel Aviv’e silah ve askeri ekipman yardımı ve satışı devam ediyor.

ABD, İsrail’e sağladığı silah desteği nedeniyle Gazze’deki katliamların bir parçası olmakla suçlanıyor.

2024’te İsrail’in askeri harcaması rekor kırdı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI), Nisan 2025’te yayımladığı küresel askeri harcamalar raporuna göre, İsrail’in 2024 yılı askeri harcaması 46,5 milyar dolara ulaştı.

SIPRI, bu tutarın önceki yıla göre %65 artış anlamına geldiğini ve bunun “1967’deki Altı Gün Savaşı’ndan bu yana en yüksek yıllık artış” olduğunu vurguladı.

Gazze ve Lübnan’daki çatışmaların etkisiyle, İsrail’in askeri harcamasının GSYH’ye oranı %8,8’e çıktı. Bu oranla İsrail, Ukrayna’nın ardından dünya sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
israil ordusu ABD-İsrail Gazze Şeridi Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
İSRAİL SALDIRILARININ 599. GÜNÜ
Gazze Şeridi’nde can kaybı 54 bini geçti
27 Mayıs 2025
/haber/gazze-seridinde-can-kaybi-54-bini-gecti-307826
“İsrail’in Gazze’deki eylemleri soykırım ve etnik temizlik yapıldığına işaret ediyor”
23 Mayıs 2025
/haber/israilin-gazzedeki-eylemleri-soykirim-ve-etnik-temizlik-yapildigina-isaret-ediyor-307725
Gazze’de 19 ayda 16 bin 506 çocuk öldürüldü
22 Mayıs 2025
/haber/gazzede-19-ayda-16-bin-506-cocuk-olduruldu-307661
BM'DEN 'ATEŞKES' ÇAĞRISI
"Gazze'de son 4 günde 97 binden fazla kişi yerinden edildi"
20 Mayıs 2025
/haber/gazze-de-son-4-gunde-97-binden-fazla-kisi-yerinden-edildi-307581
İsrail ordusu Gazze’deki operasyonlarını kalıcı hale getiriyor
17 Mayıs 2025
/haber/israil-ordusu-gazzedeki-operasyonlarini-kalici-hale-getiriyor-307533
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İSRAİL SALDIRILARININ 599. GÜNÜ
Gazze Şeridi’nde can kaybı 54 bini geçti
27 Mayıs 2025
/haber/gazze-seridinde-can-kaybi-54-bini-gecti-307826
“İsrail’in Gazze’deki eylemleri soykırım ve etnik temizlik yapıldığına işaret ediyor”
23 Mayıs 2025
/haber/israilin-gazzedeki-eylemleri-soykirim-ve-etnik-temizlik-yapildigina-isaret-ediyor-307725
Gazze’de 19 ayda 16 bin 506 çocuk öldürüldü
22 Mayıs 2025
/haber/gazzede-19-ayda-16-bin-506-cocuk-olduruldu-307661
BM'DEN 'ATEŞKES' ÇAĞRISI
"Gazze'de son 4 günde 97 binden fazla kişi yerinden edildi"
20 Mayıs 2025
/haber/gazze-de-son-4-gunde-97-binden-fazla-kisi-yerinden-edildi-307581
İsrail ordusu Gazze’deki operasyonlarını kalıcı hale getiriyor
17 Mayıs 2025
/haber/israil-ordusu-gazzedeki-operasyonlarini-kalici-hale-getiriyor-307533
Sayfa Başına Git