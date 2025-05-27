ABD, 20 ayda İsrail’e 90 bin tondan fazla silah ve ekipman gönderdi

İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD’den, Gazze Şeridi’nde 599 gündür saldırılarına devam eden Tel Aviv yönetimine askeri mühimmat taşıyan 800. uçağın bugün İsrail’e ulaştığı belirtildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre açıklamada, ABD’nin 7 Ekim’den bu yana İsrail’e zırhlı araç, mühimmat ve cephane de dahil olmak üzere 90 bin tondan fazla askeri ekipman ve silah gönderdiği ifade edildi.

KÜRESEL ASKERİ HARCAMALAR REKOR SEVİYEDE 2024'te dünya silahlanmaya 2,7 trilyon dolar harcadı

Gazze’deki katliamlara ortak olmakla eleştirilen ABD’nin gönderdiği 90 bin tondan fazla askeri ekipman ve silahın, İsrail’e toplam 800 uçak ve 140 gemi seferiyle taşındığı kaydedildi.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 54 binden fazla Filistinli öldürülmesine rağmen, başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin Tel Aviv’e silah ve askeri ekipman yardımı ve satışı devam ediyor.

ABD, İsrail’e sağladığı silah desteği nedeniyle Gazze’deki katliamların bir parçası olmakla suçlanıyor.

2024’te İsrail’in askeri harcaması rekor kırdı Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI), Nisan 2025’te yayımladığı küresel askeri harcamalar raporuna göre, İsrail’in 2024 yılı askeri harcaması 46,5 milyar dolara ulaştı. SIPRI, bu tutarın önceki yıla göre %65 artış anlamına geldiğini ve bunun “1967’deki Altı Gün Savaşı’ndan bu yana en yüksek yıllık artış” olduğunu vurguladı. Gazze ve Lübnan’daki çatışmaların etkisiyle, İsrail’in askeri harcamasının GSYH’ye oranı %8,8’e çıktı. Bu oranla İsrail, Ukrayna’nın ardından dünya sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)