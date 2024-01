Abbas: Ji bo Xezeyê çareseriyeke leşkerî nîne

Serokê Filistînê Mahmûd Abbas di hevdîtina xwe ya bi Wezîrê Karên Derve yê Îngilîstanê David Cameron re got ku ji bo Xezeyê çareseriyeke leşkerî tune.

Li gor nûçeya ajansa fermî ya Filistînê WAFAyê, Abbas û Cameron li avahiya Serokomariyê ya li Ramallahê hatin ba hev û li ser geşedanên dawîn ên li herêmên Filistînê yên dagirkirî û Xezeyê axivîn.

Abbas got, "Divê êrîşên Îsraîlê yên li dijî gelê me yên li Xezeyê, Şerîeya Rojava û Qudsê demildest bên rawestandin û gihandina alîkariyên mirovî yên ji bo Xezeyê bi lez bê kirin."

Derbarê rewşa Şerîeya Rojava ya ku hatiye dagirkirin de jî Abbas got, "Divê êrîşên hêzên dagirker û niştecihên terorîst ên li Şerîaya Rojava bên rawestandin."

“Çareseriya siyasî ya du dewletî”

Serokê Filistînê Mahmûd Abbas diyar kir û dûbare kir ku ew koçkirina bi darê zorê ya filistîniyên ji Şerîeya Rojava an go ji Xezeyê qebûl nakin û got, "Xeza parçeyekî bingehîn ê Dewleta Filistînê ye.” Her weha Abbas bal kişand ser planên Îsraîlê yên ji bo parçekirin an ji nû ve dagirkirin û qetindina Xezeyê ji Şerîeya Rojava, qebûl nakin.

Hêzên Îsraîlê di 24 saetên dawî de li Şerîeya Rojava 35 filistînî desteser kirin

Konferansa aştiyê ya navneteweyî

Wezîrê karên derve yê Îngilistanê Kameron jî got: Piştgiriya ji hewlên ji bo naskirina dewleta Filistînê û endamtiya tam a Rêxistina Neteweyên Yekbûyî xaleke girîng e ji bo cîbicîkirina çareseriya siyasî li ser bingeha biryarên rewatiya navneteweyî û Însiyatîfa Aştiyê ya Erebî.

Di daxuyanîya ku ji aliyê Wezareta Karên Derve ya Îngîlîstanê ve hat dayîn de hat diyarkirin ku Cameron wê di hevdîtinên xwe yên bi lîderên payebilind ên herêmê re yên di vê hefteyê de wê giranîyê bide ser gihandina alîkarîyên însanî yên zêdetir ji bo Xezeyê, berdana girtîyan û gihandina agirbesteke mayînde.

(AS/AY)