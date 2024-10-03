ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2024 16:30
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2024 16:32
1 dk Okuma

Abbas: İsrail, Gazze'deki altyapının yüzde 90'dan fazlasını yok etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “İsrail'in genç, yaşlı, kadın, çocuk ayırt etmeden sürdürdüğü vahşi saldırılarına Lübnan halkının da maruz kaldığını” söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Abbas: İsrail, Gazze'deki altyapının yüzde 90'dan fazlasını yok etti
Fotoğraf: AA

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar'ın başkenti Doha'da "Spor diplomasisi" başlığıyla düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Filistin'deki durumu değerlendirdi.

Abbas, "Filistin devleti, işgalden ve yerleşimlerden kurtulmayı, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'teki İsrail saldırılarını durdurmayı ve böylece başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti topraklarında işgali tamamen sona erdirmeye ulaşmayı hedefliyor" dedi.

Uluslararası topluma çağrı

AİD zirvesinin Orta Doğu'nun İsrail saldırıları nedeniyle büyük bir tehlike yaşadığı dönemde yapıldığına dikkati çeken Abbas, İsrail'in genç, yaşlı, kadın, çocuk ayırt etmeden sürdürdüğü vahşi saldırılarına Lübnan halkının da maruz kaldığını hatırlattı.

Abbas, "İsrail saldırıları spor tesisleri de dahil Gazze Şeridi'ndeki altyapının yüzde 90'dan fazlasını yok etti" dedi.

Filistin Devlet Başkanı, uluslararası topluma hitaben, İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik sistematik saldırılarının durdurulması için "acil müdahale" çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 788 Filistinli öldü, 96 bin 794 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında 722 Filistinli hayatını kaybetti.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
Gazze'de can kaybı 41 bin 615'e yükseldi
1 Ekim 2024
/haber/gazze-de-can-kaybi-41-bin-615-e-yukseldi-300258
BM: Gazze'de 1 milyon kişinin barınma malzemelerine ihtiyacı var
26 Eylül 2024
/haber/bm-gazze-de-1-milyon-kisinin-barinma-malzemelerine-ihtiyaci-var-300072
ILO'ya şikayet: İsrail, Filistinli işçilerin ücretini ödemiyor
4 Ekim 2024
/haber/ilo-ya-sikayet-israil-filistinli-iscilerin-ucretini-odemiyor-300399
Gazze’nin yüzde 85’i yerinden ediliyor
17 Eylül 2024
/haber/gazzenin-yuzde-85i-yerinden-ediliyor-299760
Hizbullah: Gazze'yi desteklemeye devam edeceğiz
30 Eylül 2024
/haber/hizbullah-gazze-yi-desteklemeye-devam-edecegiz-300237
ABD'li doktorlardan Biden ve Harris’e: “Bombalarımız binlerce çocuğu katletti”
4 Ekim 2024
/haber/abd-li-doktorlardan-biden-ve-harrise-bombalarimiz-binlerce-cocugu-katletti-300384
BM: Gazzeliler iki günde bir yemek yiyor
19 Eylül 2024
/haber/bm-gazzeliler-iki-gunde-bir-yemek-yiyor-299845
“Gazze’de yaralılar kan bulunamadığı için ölüyor”
20 Eylül 2024
/haber/gazzede-yaralilar-kan-bulunamadigi-icin-oluyor-299905
Uluslararası hak örgütlerinden Gazze çağrısı: “Boş açıklamaların zamanı geçti”
20 Eylül 2024
/haber/uluslararasi-hak-orgutlerinden-gazze-cagrisi-bos-aciklamalarin-zamani-gecti-299869
BM: Gazze’de sağlık şartları gün be gün kötüye gidiyor
17 Eylül 2024
/haber/bm-gazzede-saglik-sartlari-gun-be-gun-kotuye-gidiyor-299772
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gazze'de can kaybı 41 bin 615'e yükseldi
1 Ekim 2024
/haber/gazze-de-can-kaybi-41-bin-615-e-yukseldi-300258
BM: Gazze'de 1 milyon kişinin barınma malzemelerine ihtiyacı var
26 Eylül 2024
/haber/bm-gazze-de-1-milyon-kisinin-barinma-malzemelerine-ihtiyaci-var-300072
ILO'ya şikayet: İsrail, Filistinli işçilerin ücretini ödemiyor
4 Ekim 2024
/haber/ilo-ya-sikayet-israil-filistinli-iscilerin-ucretini-odemiyor-300399
Gazze’nin yüzde 85’i yerinden ediliyor
17 Eylül 2024
/haber/gazzenin-yuzde-85i-yerinden-ediliyor-299760
Hizbullah: Gazze'yi desteklemeye devam edeceğiz
30 Eylül 2024
/haber/hizbullah-gazze-yi-desteklemeye-devam-edecegiz-300237
ABD'li doktorlardan Biden ve Harris’e: “Bombalarımız binlerce çocuğu katletti”
4 Ekim 2024
/haber/abd-li-doktorlardan-biden-ve-harrise-bombalarimiz-binlerce-cocugu-katletti-300384
BM: Gazzeliler iki günde bir yemek yiyor
19 Eylül 2024
/haber/bm-gazzeliler-iki-gunde-bir-yemek-yiyor-299845
“Gazze’de yaralılar kan bulunamadığı için ölüyor”
20 Eylül 2024
/haber/gazzede-yaralilar-kan-bulunamadigi-icin-oluyor-299905
Uluslararası hak örgütlerinden Gazze çağrısı: “Boş açıklamaların zamanı geçti”
20 Eylül 2024
/haber/uluslararasi-hak-orgutlerinden-gazze-cagrisi-bos-aciklamalarin-zamani-gecti-299869
BM: Gazze’de sağlık şartları gün be gün kötüye gidiyor
17 Eylül 2024
/haber/bm-gazzede-saglik-sartlari-gun-be-gun-kotuye-gidiyor-299772
Sayfa Başına Git