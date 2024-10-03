Abbas: İsrail, Gazze'deki altyapının yüzde 90'dan fazlasını yok etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar'ın başkenti Doha'da "Spor diplomasisi" başlığıyla düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Filistin'deki durumu değerlendirdi.
Abbas, "Filistin devleti, işgalden ve yerleşimlerden kurtulmayı, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'teki İsrail saldırılarını durdurmayı ve böylece başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti topraklarında işgali tamamen sona erdirmeye ulaşmayı hedefliyor" dedi.
Uluslararası topluma çağrı
AİD zirvesinin Orta Doğu'nun İsrail saldırıları nedeniyle büyük bir tehlike yaşadığı dönemde yapıldığına dikkati çeken Abbas, İsrail'in genç, yaşlı, kadın, çocuk ayırt etmeden sürdürdüğü vahşi saldırılarına Lübnan halkının da maruz kaldığını hatırlattı.
Abbas, "İsrail saldırıları spor tesisleri de dahil Gazze Şeridi'ndeki altyapının yüzde 90'dan fazlasını yok etti" dedi.
Filistin Devlet Başkanı, uluslararası topluma hitaben, İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik sistematik saldırılarının durdurulması için "acil müdahale" çağrısında bulundu.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
(AS)