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DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Ocak 2024 08:54
 ~ Son Güncelleme: 25 Ocak 2024 09:05
2 dk Okuma

Abbas: Gazze Şeridi için askeri bir çözüm yok

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria veya Gazze Şeridi'nden Filistinlilerin göçe zorlanmasını reddettiğini yineledi, "Gazze, Filistin Devletinin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Abbas: Gazze Şeridi için askeri bir çözüm yok
Fotoğraf: AA

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile yaptığı görüşmede, Gazze Şeridi için askeri bir çözümün olmadığını söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah'taki başkanlık binasında bir araya gelen Abbas ve Cameron, işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri görüştü.

Abbas, "Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te halkımıza yönelik İsrail saldırılarının derhal durdurulması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaştırılmasının hızlandırılması gerekiyor" dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın durumuna ilişkin de Abbas, "Batı Şeria'da işgal güçleri ve terörist yerleşimcilerin saldırılarının durdurulması gerekiyor" diye konuştu.

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“İki devletli siyasi çözüm”

Mahmud Abbas, Batı Şeria veya Gazze Şeridi'nden Filistinlilerin göçe zorlanmasını reddettiğini yineledi, "Gazze, Filistin Devletinin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi. İsrail'in, Gazze'yi Batı Şeria'dan ayırma, bölme veya yeniden işgal etme planlarının ne kabul ne de sözkonusu edilmesinin mümkün olduğunun altını çizdi.

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Filistin Devlet Başkanı Abbas, "İsrail işgal makamları, baskıcı uygulamalarına, etnik temizliğine, iki devletli çözümü baltalamaya, terörist yerleşimcilerin suçlarına ve işgal güçlerinin saldırılarına son vermelidir. Filistin'in vergi fonlarına el koymayı bırakmalıdır" dedi.

Abbas, güvenlik ve barışın iki devletli siyasi çözüme yönelmekle gerçekleşeceğini belirtti.

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Uluslararası barış konferansı

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron da Filistin Devleti'nin tanınması ve Birleşmiş Milletler'e tam üye olmasına yönelik çabaların desteklenmesinin uluslararası meşruiyet kararlarına ve Arap Barış Girişimi'ne dayanan siyasi çözümün uygulanması için önemli bir giriş noktası olduğunu söyledi.

Uluslararası garantiler ve belirli bir takvimle kapsamlı bir barış planının hayata geçirilmesine değinen Cameron, bu planın uygulanması için uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesine yönelik Arap ve uluslararası çevrelerin fikir birliği içinde olduğunu ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cameron'ın bu hafta bölgedeki üst düzey liderlerle yürüteceği temaslarda Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması, esirlerin serbest kalması ve sürdürülebilir, kalıcı bir ateşkese ulaşılmasına odaklanacağı belirtilmişti.

Açıklamada, Cameron'ın İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile görüşerek Gazze'ye insani yardımların hızla önemli ölçüde artırılması çağrısında bulunacağı ve ülkesinin, yüksek sivil kayıp sayısından duyduğu endişeyi ileteceği kaydedildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(AS)

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Bugün 08:31
/haber/israil-soykirim-sucu-islemek-icin-aclik-silahini-kullaniyor-291044
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/haber/israil-yerlesimcilere-tanksavar-fuzeleri-dagitacak-291001
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