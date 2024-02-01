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Yayın Tarihi: 1 Şubat 2024 15:59
 ~ Son Güncelleme: 1 Şubat 2024 16:13
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ABB'den YKS ücreti için kampanya: Fırsat eşitliği her çocuğun hakkı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 25 yaşını doldurmamış, sosyal destek alan YKS adaylarının sınav başvuru ücretini karşılayacaklarını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABB'den YKS ücreti için kampanya: Fırsat eşitliği her çocuğun hakkı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı X’ten Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerini karşılayacaklarını duyurdu.

Yavaş, yaptığı paylaşımda “Eğitimde fırsat eşitliği her çocuğun hakkı. Sosyal destek alan ailelerin 25 yaşını doldurmamış çocuklarının YKS ücretlerini bu yıl da karşılıyoruz” dedi.

Kriterleri karşılayan ve başvuru yapmak isteyenler, 1-20 Şubat tarihleri arasında forms.ankara.bel.tr/yks2024 adresindeki formu doldurarak başvuru yapabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, başvurusu bugün başladı ve 26 Şubat'a kadar devam edecek. Başvuru ücreti de yayınlanan kılavuzla beraber açıklandı. YKS ücretleri her bir oturum için 295 TL olarak belirlendi. 

YKS başvuruları başladı
YKS başvuruları başladı
Bugün 11:52

(RT)

YKS ÖSYM
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