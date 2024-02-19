AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den “Batı Şeria” uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantının iki ana gündeminin Ukrayna ve Filistin'deki durum olacağını söyledi.

Borrell, hafta sonu İsrail'i bir kez daha Refah'a saldırmamaya davet ettiğini, üye ülkelerin bu konuda uzlaşısı olmadığı için bu çağrıyı bireysel gerçekleştirmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Borrell, “İsrail'e baskı yapmaya devam etmeliyiz” dedi.

“Ramazan’da durum daha da kötüleşebilir”

Batı Şeria'daki duruma dikkati çeken Borrell, “Gazze'deki durumdan söz ediyoruz ama Batı Şeria kaynıyor. Batı Şeria'da yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor. Üye ülkelere Filistinlilere karşı terör eylemleri düzenleyen yerleşimcilere yaptırım uygulamayı öneriyorum ama hala bundan uzağız” diye konuştu.

Borrell, Ramazan ayının yaklaştığına işaret ederek, “Eğer Batı Şeria'da Ramazan’da insanların camiye gitmesine engel olurlarsa durum daha da kötüleşebilir” değerlendirmesinde bulundu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)