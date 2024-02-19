ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Şubat 2024 14:17
 ~ Son Güncelleme: 19 Şubat 2024 14:18
1 dk Okuma

AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den “Batı Şeria” uyarısı

Batı Şeria'daki duruma dikkati çeken Borrell, “ABD üyesi ülkelere Filistinlilere saldırı düzenleyen yerleşimcilere yaptırım uygulamayı öneriyorum ama hala bundan uzağız” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den “Batı Şeria” uyarısı
Fotoğraf: AA

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantının iki ana gündeminin Ukrayna ve Filistin'deki durum olacağını söyledi.

Borrell, hafta sonu İsrail'i bir kez daha Refah'a saldırmamaya davet ettiğini, üye ülkelerin bu konuda uzlaşısı olmadığı için bu çağrıyı bireysel gerçekleştirmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Borrell, “İsrail'e baskı yapmaya devam etmeliyiz” dedi.

“Ramazan’da durum daha da kötüleşebilir”

Batı Şeria'daki duruma dikkati çeken Borrell, “Gazze'deki durumdan söz ediyoruz ama Batı Şeria kaynıyor. Batı Şeria'da yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor. Üye ülkelere Filistinlilere karşı terör eylemleri düzenleyen yerleşimcilere yaptırım uygulamayı öneriyorum ama hala bundan uzağız” diye konuştu.

Borrell, Ramazan ayının yaklaştığına işaret ederek, “Eğer Batı Şeria'da Ramazan’da insanların camiye gitmesine engel olurlarsa durum daha da kötüleşebilir” değerlendirmesinde bulundu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
İsrail, Batı Şeria ve Kudüs’te 7 bin 40 Filistinliyi gözaltına aldı
15 Şubat 2024
/haber/israil-bati-seria-ve-kuduste-7-bin-40-filistinliyi-gozaltina-aldi-291932
Af Örgütü: İsrail, Batı Şeria’da “acımasız şiddet dalgası” başlattı
6 Şubat 2024
/haber/af-orgutu-israil-bati-seriada-acimasiz-siddet-dalgasi-baslatti-291462
ABD'den Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım
2 Şubat 2024
/haber/abd-den-bati-seria-da-filistinlilere-siddet-uygulayan-yahudi-yerlesimcilere-yaptirim-291338
ilgili haberler
İsrail, Batı Şeria ve Kudüs’te 7 bin 40 Filistinliyi gözaltına aldı
15 Şubat 2024
/haber/israil-bati-seria-ve-kuduste-7-bin-40-filistinliyi-gozaltina-aldi-291932
Af Örgütü: İsrail, Batı Şeria’da “acımasız şiddet dalgası” başlattı
6 Şubat 2024
/haber/af-orgutu-israil-bati-seriada-acimasiz-siddet-dalgasi-baslatti-291462
ABD'den Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım
2 Şubat 2024
/haber/abd-den-bati-seria-da-filistinlilere-siddet-uygulayan-yahudi-yerlesimcilere-yaptirim-291338
Sayfa Başına Git