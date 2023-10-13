AB, X’i Filistin-İsrail Savaşı içerikleri nedeniyle resmen soruşturuyor

Avrupa Birliği (AB), X’e dezenformasyon, şiddet içerikli yayınlar ve nefret söylemi içeren içerikleri kaldırmada geç kaldığı iddiasıyla resmen soruşturma başlattı.

Platforma bilgi talebi gönderen AB X’e kriz durumlarında şirketin protokollerinin ne olduğunu sordu. X’in bilgi talebine 18 Ekim'e kadar yanıt vermesi gerekiyor.

X’e yönelik söz konusu soruşturma AB'nin Ağustos’ta yürürlüğe koyduğu Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki ilk soruşturma özelliği taşıyor.

Yasaya göre, milyonlarca kullanıcısı olan çok büyük çevrimiçi platformları işleten Meta, X, Google ve Amazon gibi teknoloji devleri, AB'de yasa dışı olan içeriklerden sorumlu tutulabilecek.

Avrupa Komisyonu platformlara küresel gelirin yüzde altısına kadar para cezası uygulayabilir.

AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, geçtiğimiz günlerde “Hamas’ın İsrail’e yönelik terör saldırılarının ardından, X/Twitter’ın AB’de yasadışı içerik ve dezenformasyon yaymak için kullanıldığına dair belirtiler var.” demişti.

Breton’a cevap veren X’in sahibi Elon Musk “Politikamız her şeyin açık kaynak ve şeffaf olmasıdır ki AB’nin de bu yaklaşımı desteklediğini biliyorum. Lütfen bahsettiğiniz ihlalleri X’te listeleyin ki kamuoyu bunları görebilsin” açıklaması yapmıştı.

X CEO’su Linda Yaccarino da Breton’a platformdan on binlerce içerik kaldırıldığını, yüzlerce hesabın da banlandığını söylemişti. Ayrıca Yaccarino X’in devlet kurumlarından gelen isteklere de cevap verdiğini eklemişti.

(HA)