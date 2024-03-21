AB ve BM’den, Gazze’ye insani yardım çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Liderler Zirvesi öncesi dün Brüksel’de bir araya geldi.

Von der Leyen ve Guterres, ikili görüşmeleri öncesinde basına ortak açıklama yaptı.

“Gazze kıtlıkla karşı karşıya”

Gazze ve Ukrayna'daki durumu ele alacaklarını belirten von der Leyen, Guterres'e hayatını kaybeden BM personeli için taziyelerini iletti, "Gazze'deki savaştan ve ortaya çıkan felaket niteliğindeki insani durumdan son derece kaygılıyız. Gazze kıtlıkla karşı karşıya. Bu kabul edilemez" dedi.

Refah’a saldırı endişesi

"Rehineleri serbest bırakacak ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşmasını sağlayacak bir ateşkes konusunda şimdi hızla anlaşmaya varmak kritik önem taşıyor" diyen von der Leyen, Refah'a yönelik geniş çaplı bir saldırının savunmasız sivil nüfusa yönelik risklerinden de büyük endişe duyduğunu bir kez daha vurguladı.

Von der Leyen, AB'nin Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması için elinden geleni yaptığını belirterek, bu esnada iki devletli çözüme yönelik hazırlıklar da yapılması gerektiğine işaret etti.

Uluslararası toplumdan destek istedi

Guterres de Avrupa'nın küresel sahnedeki rolünün her zamankinden daha önemli olduğu karanlık bir dönemden geçildiğini söyledi.

Ukrayna'da iki seneyi aşkın süredir devam eden savaşta uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın yok sayıldığını vurgulayan Guterres, Gazze'deki durumla ilgili şunları söyledi:

"Gazze'de savaş devam ederken hiçbir şey Hamas'ın 7 Ekim'deki iğrenç eylemlerini haklı gösteremez. Hiçbir şey Filistin halkının kolektif olarak cezalandırılmasını da haklı gösteremez. Bugün nüfusun yarısından fazlası, yani 1 milyondan fazla insan felaket düzeyinde bir açlıkla karşı karşıya.

Çok geç olmadan, şimdi harekete geçmeliyiz. İsrailli yetkililere, Gazze genelinde insani yardım malzemelerine tam ve sınırsız erişim sağlamaları, uluslararası topluma da insani çabalarımıza tam destek vermeleri çağrısında bulunuyorum."

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)