AB - Türkiye Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısı gerçekleştirildi

Avrupa Komisyonunun İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bir araya geldikleri üçüncü AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu toplantısına Ticaret ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları da katıldı.

Bakan düzeyindeki önceki toplantı Nisan 2022'de gerçekleştirilmişti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan açıklamada "Temmuz'da Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'nun kabul edilmesi sonrasında gerçekleşen bu diyalogun Avrupa Birliği ve Türkiye arasında iklim konusundaki iş birliğini pekiştirme ve iklim politikasının belirlenmesi ve uygulanmasında kaydettikleri ilerlemeler hakkında görüşlerini paylaşmaları için bir fırsat [olduğu]" kaydedildi.

Delagasyon, "Tarafların COP30'da acil olarak ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurgula[rken]" "Belém'deki konferans öncesinde sunulacak yeni Ulusal Katkı Beyanları (NDC) kapsamında göz önüne aldıkları azaltım çabaları hakkında görüş alışverişinde bulundu[klarını]" açıkladı.

Açıklamada, "Diyalog kapsamında ayrıca Türkiye'nin yakında kurulacak emisyon ticaret sistemi ışığında karbon fiyatlandırması ve uyum çalışmaları dâhil devam eden ortak teknik çalışmalar[ın] da gözden geçirildi[ği]" ifade edildi.

"Her iki taraf[ın], iklim konusunda yüksek düzeyli ikili diyalog kapsamında Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması hakkında daha yapılandırılmış ve düzenli bir görüş alışverişi tesis edilmesi konusunda mutabık kaldı[ğını]" ifade eden Delegasyon, "Toplantıda taraflar[ın] ayrıca adil geçiş ve kömür gibi yeni iş birliği alanlarını da masaya yatırdı[ğına]" dikkat çekti.

Delegasyon, "[tarafların] diyaloğun, görüşlerin paylaşılması, iş birliğinin teşvik edilmesi ve iklim eylemi konusunda hem uygulamaların hem de hedeflerin ilerletilmesine yönelik bir platform olarak önemini yeniden teyit etti[klerinin]" altını çizdi.

