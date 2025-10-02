ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 2 Ekim 2025 22:05
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2025 23:01
2 dk Okuma

COP30'DA ACİL İLERLEME HEDEFİ

AB - Türkiye Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısı gerçekleştirildi

Üçüncü AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu toplantısı Brüksel'de Avrupa Komisyonunun İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum arasında gerçekleşti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AB - Türkiye Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısı gerçekleştirildi
Brüksel'de gerçekleştirilen üçüncü AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu toplantısına katılan heyetler/Fotoğraf: AB

Avrupa Komisyonunun İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bir araya geldikleri üçüncü AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu toplantısına Ticaret ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları da katıldı.

Bakan düzeyindeki önceki toplantı Nisan 2022'de gerçekleştirilmişti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan açıklamada "Temmuz'da Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'nun kabul edilmesi sonrasında gerçekleşen bu diyalogun Avrupa Birliği ve Türkiye arasında iklim konusundaki iş birliğini pekiştirme ve iklim politikasının belirlenmesi ve uygulanmasında kaydettikleri ilerlemeler hakkında görüşlerini paylaşmaları için bir fırsat [olduğu]" kaydedildi.

Delagasyon, "Tarafların COP30'da acil olarak ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurgula[rken]" "Belém'deki konferans öncesinde sunulacak yeni Ulusal Katkı Beyanları (NDC) kapsamında göz önüne aldıkları azaltım çabaları hakkında görüş alışverişinde bulundu[klarını]" açıkladı.

Açıklamada, "Diyalog kapsamında ayrıca Türkiye'nin yakında kurulacak emisyon ticaret sistemi ışığında karbon fiyatlandırması ve uyum çalışmaları dâhil devam eden ortak teknik çalışmalar[ın] da gözden geçirildi[ği]" ifade edildi.

"Her iki taraf[ın], iklim konusunda yüksek düzeyli ikili diyalog kapsamında Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması hakkında daha yapılandırılmış ve düzenli bir görüş alışverişi tesis edilmesi konusunda mutabık kaldı[ğını]" ifade eden Delegasyon, "Toplantıda taraflar[ın] ayrıca adil geçiş ve kömür gibi yeni iş birliği alanlarını da masaya yatırdı[ğına]" dikkat çekti.

Delegasyon, "[tarafların] diyaloğun, görüşlerin paylaşılması, iş birliğinin teşvik edilmesi ve iklim eylemi konusunda hem uygulamaların hem de hedeflerin ilerletilmesine yönelik bir platform olarak önemini yeniden teyit etti[klerinin]" altını çizdi.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara-Brüksel
Avrupa Birliği iklim krizi COP 30 iklim zirvesi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git